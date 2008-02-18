11/1 درصد عوامل مرگ و میر در استان مرکزی ناشی از سرطان است

دکتر بابک عشرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: در استان مرکزی سالانه 681 نفر بر اثر سرطان جان خود را از دست می دهند.

وی عنوان کرد: تعداد سالهای از دست رفته عمر با مرگ زودرس سرطان در ایران 577 سال به ازای 100 هزار نفر جمعیت است که این سالهای از دست رفته عمر در استان مرکزی 606 سال به ازای 100 هزار نفر است.

عشرتی افزود: سرطان پس از حوادث و بیماریهای روانی به عنوان سومین عامل شایع مرگ و میر کشور محسوب می شود که رفتارهای غذایی نادرست، مصرف دخانیات و تحرک بدنی ناکافی از عوامل مستعد کننده بروز آن است.

وی با اشاره به اینکه 13 مرکز پاتولوژی در استان مرکزی با نظام ثبت سرطانها همکاری دارند، یادآور شد: از هر یکصد گزارش سرطان تنها سه مورد ناقص است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: 40 درصد سرطانها قابل پیشگیری و درمان است و باید نظام تشخیص زود هنگام سرطان تقویت شود.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز سرطان شناسی اراک بیان داشت: راه اندازی این مرکز به عنوان دومین مرکز سرطان کشور گام بلندی در کاهش خسارات ناشی از سرطان در منطقه است.

عشرتی ادامه داد: سرطانهای شایع در ایران به ترتیب شامل پوست، معده، پستان، مثانه، روده بزرگ، خون غدد لنفاوی، مری و ریه است که ازعوامل محیطی شغلی و شیمیایی، پرتوها، ژنتیکی، جغرافیا، سن، جنس و نژاد ایجاد می شود.

وی گفت: شناسایی به موقع موارد ارثی سرطان و ضایعات پیش سرطانی، تغییر عادات غذایی و فرهنگی، غربالگری و واکسیناسیون می‌تواند به عنوان برنامه پیشگیرانه از این بیماری به کار رود.

عشرتی یادآور شد: استفاده مستمر از سبزیجات و فیبرها، کم کردن مصرف چربی حیوانی وغذاهای آماده حاوی مواد نگهدارنده، ورزش روزانه مداوم، حذف سیگارو الکل، کنترل دوره ‌ای معاینات شغلی‌ و حذف مصرف خودسرانه دارو باید از سوی مردم برای پیشگیری از سرطان جدی گرفته شود.