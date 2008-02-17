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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

مرتضوی کیاسری:

منشور انتخابات باید به انتخاب خداپسندانه منجر شود

عضو کمیته تدوین منشور اخلاقی انتخابات با بیان اینکه منشور انتخابات را نباید منشور افراد، مردم و احزاب بدانیم، گفت: این منشور باید در نهایت به انتخاب خداپسندانه منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری  درهمایش منشور اخلاق انتخاباتی اظهار داشت: در این که دولت، دست اندرکاران و افراد ناظر و مجری انتخابات باید متخلقق به اخلاق انتخاباتی باشند ، شکی نیست. آنها نباید در دل از پیروزی افراد و اشخاص خاص در انتخابات خوشحال شوند بلکه باید جانب حق و انصاف را بگیرند.

نماینده خانه احزاب ایران در کمیته تدوین منشور اخلاق انتخاباتی با بیان اینکه تنها تدوین این منشور مشکل ما را حل نخواهد کرد افزود: ما باید در این راه به خودسازی مبادرت کنیم و نباید به سمتی برویم که افراد و گروهها فکر کنند منشور اخلاق انتخاباتی به معنای هشدار به آنان است بلکه همگی باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم .

مرتضوی افزود: یک بد اخلاقی جاری در جامعه ما اعم از خانواگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی عادت شده که بر این اساس همگی با دیدن یک نقطه سیاه به دنبال سیاه نمایی هستند. لذا منشور اخلاق انتخاباتی می تواند از غوغا سالاری و درست کردن نابسامانی که چیز جالبی هم نیست جلوگیری کنند.

وی در پایان ضمن تقدیر از مسئولان اجرایی برگزار کننده مجلس هشتم، خاطرنشان کرد: علیرغم همه مشکلات موجود اعم از امور فنی و رایانه ای شدن انتخابات، اینکه مسئولان اجرایی به دنبال رعایت اخلاق در انتخابات هستند انصافا ستودنی است.

هم اکنون حجت الاسلام مرتضوی کیاسری به عنوان نماینده خانه احزاب ، حجت الاسلام علی ابراهیمی به عنوان عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، عباس حاجی نجار و مهدی علیخانی صدر به عنوان اعضای کمیته تدوین منشور اخلاقی انتخابات در حال برگزار میزگردی در این باره در همایش اخلاق انتخاباتی در وزارت کشور هستند.

 

کد مطلب 640117

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