آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد 87 از فردا

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه زمان توزیع کارت داوطلبان شهرستانهای به جز تهران افزود: داوطلبان متولد سال 1357 و قبل از آن از ساعت 8 تا 12 روز 29 بهمن ماه، خواهران و برادران متولد سالهای 58، 59، 60 و 61 از ساعت 14 تا 18 روز 29 بهمن، خواهران و برادران متولد 62 و 63 از ساعت 8 تا 12 روز 30 بهمن و داوطلبان سالهای 64 و بعد از آن نیز از ساعت 14 تا 18 روز 30 بهمن ماه باید نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: توکلی افزود: در آزمون 133 کد رشته 571 هزار و 256 کارت ورود به جلسه صادر شده است که از این تعداد 279 هزار و 889 کارت مربوط به خواهران و 291 هزار و 367 کارت مربوط به برادران می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل در صبح و بعداز ظهر چهارشنبه 1 اسفند، پنجشنبه 2، جمعه 3 و صبح شنبه 4 اسفندماه در 39 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

وی افزود: آزمون داوطلبان 130 کد رشته در یک جلسه و آزمون کد رشته های 1208، مجموعه ریاضی، 1256 مجموعه برق، 1277 مجموعه مهندسی کامپیوتر در دو نیم روز برگزار می شود.

توکلی اظهار داشت: آزمون 5 کد رشته امتحانی از 133 کد رشته، شامل کد رشته امتحانی 1154، 1155، 1156، 1287، 1360 منحصرا در شهرستان تهران خواهد بود بر این اساس کارت ورود به جلسه این رشته ها نیز از محلهای توزیع کارت واقع در شهرستان تهران توزیع خواهد شد.

وی افزود: آزمون کد 1152 مدرسی الهیات و معارف اسلامی نیز منحصرا در شهرستانهای قم و مشهد و توزیع کارت آنها نیز در این شهرستانها صورت خواهد گرفت.

معاون سازمان سنجش گفت: آزمون 127 کد رشته از 133 کد رشته در تهران و 38 شهرستان دیگر برگزار می شود و داوطلبان کد رشته های مربوط باید بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش که در روز دوشنبه 29 بهمن منتشر می شود، برای دریافت کارت و شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی افزود: داوطلبان هر یک از کد رشته ها در صورتی که متقاضی 60 رشته شناور شده باشند، برای دریافت کارت رشته دوم باید به شهرستان و محل توزیع کارت آزمون کد رشته اول مراجعه کنند. تنها داوطلبان شرکت در کد رشته شناور 1287 با توجه به اینکه محل توزیع کارت و برگزاری آزمون این کد رشته در تهران است، می توانند کارت ورود به جلسه کد رشته اول خود را نیز از تهران دریافت کنند.

توکلی با اشاره به برگزار المپیاد علمی همزمان به آزمون کارشناسی ارشد گفت: همزمان با امتحانات کارشناسی ارشد اولین مرحله سیزدهمین المپیاد دانشجویی نیز در کد رشته های 1101، 1105،1111، 1126، 1203، 1204، 1206، 1208، 1251، 1257، 1264، 1267، 1277، 1303، 1358 برگزار می شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه کارت ورود به جلسه داوطلبانی که منحصرا متقاضی شرکت در المپیاد هستند نیز همزمان با سایر داوطلبان در محلهای مربوط به توزیع کارت توزیع می شود.

معاون سازمان سنجش افزود: به همراه کارت ورود به جلسه آزمون، دفترچه راهنمای شرکت در آزمون نیز در صبح و بعد از ظهر 29 و 30 بهمن ماه بر اساس سال تولد و شماره شناسنامه توزیع می شود. لذا داوطلبان باید در تاریخ مشخص برای دریافت کارت و دفترچه راهنما به دانشگاه و موسسه آموزش عالی مربوط مراجعه و با ارائه شناسنامه، کارت ملی و کارت شناسایی معتبر عکس دار نسبت به دریافت کارت و دفترچه اقدام کنند.

وی به داوطلبان توصیه کرد: کارت اعتباری ثبت نام را برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به همراه داشته باشید.