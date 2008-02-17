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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۶

دانشگاه آزاد و ملی حفاری صدرنشینان لیگ کشتی فرنگی

دانشگاه آزاد و ملی حفاری صدرنشینان لیگ کشتی فرنگی

تیم های ملی حفاری و دانشگاه آزاد صدرنشین دو گروه A و B رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ فدراسوین کشتی جدول رده بندی تیم های شرکت کننده در لیگ برتر کشتی فرنگی را در پایان دیدارهای هفته پنجم گروه یک و هفته چهارم گروه دو را اعلام کرد که تا این مرحله، تیمهای ملی حفاری و دانشگاه آزاد صدر نشین دو گروه A و B هستند.  بر اساس این گزارش، جدول رده بندی این دوره از پیکارها به شرح زیر است:
گروه A:

مقام نام تیم تعداد مسابقات امتیاز تیمی تعداد برد انفرادی امتیاز مثبت
1 ملی حفاری 5 8 21 80
2 راه آْهن اندیمشک 5 6 19 84
3 فولاد کویر اصفهان 5 4 14 51
4 دایتی شیراز 5 2 16 66

گروه B:

مقام نام تیم تعداد مسابقات امتیاز تیمی تعداد برد انفرادی امتیاز مثبت
1 دانشگاه آزاد 4 8 18 64
2 شهدای 28 دی سنندج 4 6 15 57
3 کلوچه نوشین لاهیجان 4 2 14 53
4 موسسه فرهنگی سید 4 2 9 45

کد مطلب 640119

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