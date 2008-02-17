  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

ترکیب تیم ملی بزرگسالان وزنه برداری کشورمان اعلام شد

ترکیب تیم ملی بزرگسالان وزنه برداری کشورمان اعلام شد

اردوی آماده سازی سطح دریای تیم ملی وزنه برداری کشورمان با حضور 10 وزنه بردار از چهارشنبه هفته جاری در جزیره کیش برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشورمان در نظر دارد جهت حضوری قدرتمند در رقابت های آسیایی ژاپن و المپیک 2008 پکن یک مرحله اردوی آماده سازی(سطح دریا) را در جزیره کیش برپا کند.

بنابراین گزارش، در این مرحله از اردو 10 وزنه بردار حضور خواهند داشت که به مدت 20 روز زیر نظر بهمن زارع و لیو یو هونگ و ژوپیشان مربیان چینی به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت. اسامی وزنه برداران اعزامی به اردوی کیش به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم: سید مهدی پانزوان
دسته 77 کیلوگرم: سهراب مرادی، محمد علی فلاحتی نژاد
دسته 85 کیلوگرم: شهروز قربانی
دسته 94 کیلوگرم: اصغر ابراهیمی
دسته 105 کیلوگرم: محسن بیرانوند، حامد ابراهیمی
دسته 105+ کیلوگرم: حسین رضازاده، رشید شریفی، محمد صالحی
مربی: لیو یوهونگ و ژو پیشان
سرمربی: بهمن زارع مجد
فیزیوتراپ و ماساژور: ریف رفیتوف

 با هماهنگی مجید شایسته، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و عضو هیئت رئیسه فدراسیون وزنه برداری، اعضای تیم جوانان کشورمان نیز پیش از این اردویی 20 روزه را در این جزیره برپا کردند.

کد مطلب 640121

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها