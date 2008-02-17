ترکیب تیم ملی بزرگسالان وزنه برداری کشورمان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشورمان در نظر دارد جهت حضوری قدرتمند در رقابت های آسیایی ژاپن و المپیک 2008 پکن یک مرحله اردوی آماده سازی(سطح دریا) را در جزیره کیش برپا کند.

بنابراین گزارش، در این مرحله از اردو 10 وزنه بردار حضور خواهند داشت که به مدت 20 روز زیر نظر بهمن زارع و لیو یو هونگ و ژوپیشان مربیان چینی به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت. اسامی وزنه برداران اعزامی به اردوی کیش به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم: سید مهدی پانزوان

دسته 77 کیلوگرم: سهراب مرادی، محمد علی فلاحتی نژاد

دسته 85 کیلوگرم: شهروز قربانی

دسته 94 کیلوگرم: اصغر ابراهیمی

دسته 105 کیلوگرم: محسن بیرانوند، حامد ابراهیمی

دسته 105+ کیلوگرم: حسین رضازاده، رشید شریفی، محمد صالحی

مربی: لیو یوهونگ و ژو پیشان

سرمربی: بهمن زارع مجد

فیزیوتراپ و ماساژور: ریف رفیتوف

با هماهنگی مجید شایسته، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و عضو هیئت رئیسه فدراسیون وزنه برداری، اعضای تیم جوانان کشورمان نیز پیش از این اردویی 20 روزه را در این جزیره برپا کردند.