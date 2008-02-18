استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی برای کنترل فعالیت غده پروستات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سیستم جدید حرکات و جابجایی غده پروستات در طول پرتو درمانی با کمک گرفتن از سیستم موقعیت یاب جهانی و به صورت لحظه به لحظه زیر نظر گرفته می شود.

این فناوری نوین هم اکنون در مرکز مراقبتهای سیاتل آمریکا به کار گرفته شده است.

بر اساس گزارش جی.پی.اس دیلی، این سیستم جدید مجهز به فرستند خودکار صوتی است که درون غده پروستات کار گذاشته شده و هرگونه حرکت و جابجایی آن را در لحظه دنبال کرده و در صورت بروز هرگونه تغییر غیرعادی متخصصان را در جریان قرار می دهد.

متخصصان با دریافت این پیام هشدار آمیز پرتودرمانی را با هدف قرار دادن قسمتهای مورد نظر غده پروستات ادامه می دهند.

مزیت استفاده از این سیستم در آن است که پرتودرمانی دقیقا با هدف قرار دادن بافتهای مورد نظر و خطرناک به کار گرفته شده و در نتیجه آسیبی به بافتهای سالم نمی رسد.

همچنین می توان با استفاده از دوز بالاتری از پرتوها برای از بین بردن بافتهای سرطانی ، بیمار زمان کمتری را برای سپری کردن فرآیند درمانی صرف کند.