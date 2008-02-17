340 کیلومتر از راه های شهرستان دورود خط کشی شد

ایوب روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان راه با اعتباری بالغ بر 950 میلیون ریال خط کشی شده است.

وی ادامه داد: در راستای افزایش ضریب ایمنی در سطح راه های حوزه استحفاظی دورود، علاوه بر انجام عملیات خط کشی، یک هزار و 100 عدد انواع تابلوهای اخطاری، انتظامی و اطلاعاتی، پنج هزار و 300 عدد بازتاب ایمنی (رفلکتور) و 14 کیلومتر گاردریل با صرف اعتباری حدود چهار هزار و 700 میلیون ریال در 10 ماهه اول سال 86 در سطح راه های شهرستان نصب شده است.

روشنی خاطرنشان کرد: در این مدت عملیات لکه گیری به میزان 21 هزار متر مربع، ریزش برداری به میزان یک هزار و 500 متر مکعب و تنظیم و اصلاح قنوها به طول 120 کیلومتر در طول راه های این شهرستان صورت گرفته است.

این مسئول یادآور شد: هر ساله تعداد زیادی از علائم ایمنی نصب شده در سطح راه های شهرستان دورود به ویژه راه هایی که از نقاط برفگیر می گذرد، بر اثر انجام عملیات راهداری زمستانی نظیر برفروبی و نمکپاشی در سطح جاده ها و همچنین برخورد وسائط نقلیه دچارآسیب دیدگی جدی شده و اعتبارات زیادی صرف بازسازی و نصب مجدد آنها می شود.