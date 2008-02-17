منچستریونایتد به این پیروزی افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانادین پرس، سرآلکس فرگوسن پس از پیروزی 4 بر صفر منچستریونایتد مقابل آرسنال در ورزشگاه اولدترافورد گفت: تمام اعضای تیم می توانند به این نتیجه افتخار کنند. ما واقعا در دیدار برابر آرسنال نمایش فوق العاده ای داشتیم و پاسخی بود به شکست هفته گذشته مقابل منچسترسیتی. فکر می کنم بازیکنان ما پس از آن شکست حسابی ناامید شده بودند.

وی افزود: امیدوارم این نتیجه بر عملکردمان در رقابت های لیگ برتر هم تاثیرگذار باشد. وقتی آرسنال در ماه آوریل به اینجا می آید، می داند که باید یک بازی خیلی خوب را از تیم ما شاهد باشد. این نتیجه به ما انگیزه می دهد تا در رقابت های لیگ موفق ظاهر شویم.

منچستریونایتد شب گذشته در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال انگلستان با نتیجه سنگین 4 بر صفر مقابل آرسنال به برتری رسید.