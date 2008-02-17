200 هزار تن سیمان بین دستگاه های دولتی لرستان توزیع شد

حمید خورشیدوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته دستگاه های دولتی در زمینه تهیه سیمان مورد نیاز اجرای پروژه های خود با مشکلات عدیده ای روبرو بودند در سال جدید با هماهنگی مسئولان دستگاه های اجرایی، توزیع سیمان بین دستگاه های اجرایی و دولتی به طور مستقیم از سوی استانداری مدیریت شد.

وی با بیان اینکه این مقدار سیمان از سه کارخانه سیمان دورود، ایلام و سپاهان اصفهان تامین شده است، یادآور شد: این مقدار سیمان بین دستگاه های اجرایی استان از جمله سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنایع و معادن، آب و فاضلاب روستایی و شهری، امور عشایر، منابع طبیعی، اداره راه و ترابری، تربیت بدنی، نوسازی مدارس، مسکن و شهر سازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتها ی وابسته، شهرداریهای سطح استان و دیگر ادارات دارای پروژه عمرانی استان توزیع شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه توزیع سیمان به منظور تسریع در اجرای پروژه های عمرانی در استان صورت گرفته است، یادآور شد: دفتر فنی استانداری توانسته است با کنترل قراردادها، بازرسی مناسب پروژه ها و روند عملیات اجرایی آنها و بررسی نقشه های اجرایی، سیمان مورد نیاز واقعی پروژهای دستگاه های دولتی استان را به خوبی مدیریت کند.