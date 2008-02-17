۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

کشف مواد مخدر در استان سمنان 46 درصد افزایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان سمنان از افزایش 46 درصدی کشف مواد مخدر در این استان در مدت 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علیرضا طاهری، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 10 ماهه امسال در مجموع یک هزار و 800 کیلو انواع مواد مخدر شامل یک هزار و 488 کیلو تریاک، 265 کیلو هروئین، کراک و کریستال و 47 کیلو حشیش و گراس در سطح این استان کشف شده است.

وی با اعلام اینکه میزان کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 46 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: کشف تریاک با 60 درصد رشد و کشف هروئین و کریستال با چهار درصد رشد مواجه بوده اما در کشف حشیش و گراس تغییرات محسوسی وجود نداشته است.

فرمانده انتظامی سمنان افزود: در 10 ماهه امسال در مجموع دو هزار و 489 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در سطح این استان دستگیر شدند که سه درصد آنها زن هستند.

