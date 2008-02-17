کشف مواد مخدر در استان سمنان 46 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علیرضا طاهری، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 10 ماهه امسال در مجموع یک هزار و 800 کیلو انواع مواد مخدر شامل یک هزار و 488 کیلو تریاک، 265 کیلو هروئین، کراک و کریستال و 47 کیلو حشیش و گراس در سطح این استان کشف شده است.

وی با اعلام اینکه میزان کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 46 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: کشف تریاک با 60 درصد رشد و کشف هروئین و کریستال با چهار درصد رشد مواجه بوده اما در کشف حشیش و گراس تغییرات محسوسی وجود نداشته است.

فرمانده انتظامی سمنان افزود: در 10 ماهه امسال در مجموع دو هزار و 489 نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در سطح این استان دستگیر شدند که سه درصد آنها زن هستند.