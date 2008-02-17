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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۰

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک اسفند ماه برگزار می شود

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک اسفند ماه برگزار می شود

اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک به گفته رئیس این کنفرانس در اول و دوم اسفند ماه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک امروز در نشست خبری کنفرانس شهر الکترونیک، فناوری اطلاعات را منشا تحولات اساسی در نحوه استانداردهای زندگی دانست و گفت : شهر الکترونیک یعنی استفاده از فناوری های اطلاعات و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی.

طیبی ضرورت ایجاد شهر الکترونیکی را در خدمات رسانی بهتر و سریعتر به شهروندان، بهبود کیفیت زندگی مردم، کاهش بروکراسی در ارائه خدمات، افزایش مشارکت مردم و صرفه جویی در وقت و انرژی دانست.

رئیس اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک از ایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس شهر الکترونیک در جهاد دانشگاهی خبر داد و اظهار داشت : جهاد دانشگاهی با برگزاری برنامه ها و نسشتهای علمی و تخصصی با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی و شهرداران کشورهای دیگر در طول سال با مشارکت شهرداری تهران به این اقدام موثر تداوم می بخشد.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: این نهاد تلاش می کند در عرصه تولید علم و فناوری کشور با رویکرد رفع نیاز استراتژیک و بومی سازی فناوری بپردازد. از این رو انتخاب ICT به عنوان یکی از زمینه های فعالیتهای علمی در برنامه های توسعه این نهاد و جایگاه جهاد دانشگاهی به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و جامعه می تواند بستر علمی مناسب برای نزدیکی بخشهای اجرایی در تحقق شهر الکترونیک باشد.

کد مطلب 640139

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