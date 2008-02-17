اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک اسفند ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و رئیس اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک امروز در نشست خبری کنفرانس شهر الکترونیک، فناوری اطلاعات را منشا تحولات اساسی در نحوه استانداردهای زندگی دانست و گفت : شهر الکترونیک یعنی استفاده از فناوری های اطلاعات و ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی.

طیبی ضرورت ایجاد شهر الکترونیکی را در خدمات رسانی بهتر و سریعتر به شهروندان، بهبود کیفیت زندگی مردم، کاهش بروکراسی در ارائه خدمات، افزایش مشارکت مردم و صرفه جویی در وقت و انرژی دانست.

رئیس اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک از ایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس شهر الکترونیک در جهاد دانشگاهی خبر داد و اظهار داشت : جهاد دانشگاهی با برگزاری برنامه ها و نسشتهای علمی و تخصصی با حضور صاحب نظران داخلی و خارجی و شهرداران کشورهای دیگر در طول سال با مشارکت شهرداری تهران به این اقدام موثر تداوم می بخشد.

رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: این نهاد تلاش می کند در عرصه تولید علم و فناوری کشور با رویکرد رفع نیاز استراتژیک و بومی سازی فناوری بپردازد. از این رو انتخاب ICT به عنوان یکی از زمینه های فعالیتهای علمی در برنامه های توسعه این نهاد و جایگاه جهاد دانشگاهی به عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و جامعه می تواند بستر علمی مناسب برای نزدیکی بخشهای اجرایی در تحقق شهر الکترونیک باشد.