به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ویژه سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است و به بررسی علمی و پژوهشی ابعاد مختلف انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد .

این هم اندیشی فردا دوشنبه 29بهمن ماه ساعت 13:30الی 17:30 در محل پژوهشگاه با حضور اعضای هیئت علمی و محققان گروه انقلاب اسلامی و جمعی از پژوهشگران این حوزه مطالعاتی برگزار خواهد شد .

حجت الاسلام علی اکبر رشاد، دکتر محمد رحیم عیوضی، دکتر عباسعلی رهبر، دکتر محمد باقر حشمت زاده ، حجت الاسلام عبد الحسین خسرو پناه و مهندس مرتضی نبوی شرکت کنندگان در این هم اندیشی هستند .

تطبیق نظریه گفتمان بر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی و پیدایش نهظت نظریه پردازی، انقلاب اسلامی و تحول در نظریه پردازی، سیری بر بحران های انقلاب اسلامی و جریان های دین پژوهی ایران معاصر از مهمترین بحثهای پیش بینی شده برای طرح این این هم اندیشی اعلام شده اند .