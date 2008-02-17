پرورش قلم مدیر مسئولان نشریات تجربی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کریمی، صبح امروز در جمع مدیر مسئولان، خبرنگاران و دبیر سرویسهای نشریات تجربی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در مشهد اظهار داشت: یکی از وظایف مدیر مسئولان نشریات تجربی آن است که قلم خود را پرورش و نگاهشان را گسترش دهند.

وی افزود: نباید اجازه داد قلم دچار روزمرگی شود و تازگی خود را از دست بدهد و در این راستا مدیر مسئولان باید اجازه دهند سر دبیر و خبرنگار نشریه در این مسیر قلم بزند.

کریمی با اشاره به برگزاری جشنواره نشریات تجربی کانونهای مساجد و نقاط قوت و ضعف آثار ارسال شده عنوان کرد: برگزاری این نوع جشنواره ها در اصل نوعی اعلام موجودیت جریانی است که می خواهد خلاهای فرهنگی و اجتماعی را بر طرف کند بر همین اساس نباید مطالب آن برگرفته شده از اینترنت و نوعی نگاه کلی باشد.

وی افزود: این نشریات در اصل باید نوعی فضاسازی و بستری برای قلمهای ارزشی باشند و یک منبع اطلاع رسانی اجتماعی شوند.