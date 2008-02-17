گزینه نظامی راه حل مشکلات نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، ویلیام فالون در اولین روز همایش آمریکا و جهان اسلام در قطر بر اهمیت این همایش و اهداف آن در پر کردن شکاف میان آمریکا و جهان اسلام و نزدیک کردن دیدگاههای آنان تاکید کرد.

فالون در عین حال مدعی شد که کشورش تمایل زیادی به برقراری امنیت و ثبات در جهان دارد.

از سوی دیگر زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در حاشیه همایش آمریکا و جهان اسلام مدعی شد: حضور نظامی آمریکا در عراق عامل مثبتی در روابط میان آمریکا و جهان اسلام به شمار می رود.

وی با ادعای اینکه حضور نظامی آمریکا در عراق، موفقیتهایی را محقق کرده است، گفت : عراق موفق، پیشرفته و دموکراتیک تاثیر مثبتی بر تمام منطقه خواهد داشت.

این همایش سه روزه خواهد بود و با هدف پر کردن شکاف میان آمریکا و جهان اسلام که در پی حملات 11 سپتامبر 2001 ایجاد شده است برگزار می شود.

"مادلین آلبرایت" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، "حامد کرزای" رئیس جمهور افغانستان، "زلمای خلیل زاد" سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، "علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه و "عمر کوناری" کمیساریای اتحادیه آفریقا و "فرانسیس فوکویاما" پژوهشگر آمریکایی و صاحب نظریه پایان تاریخ از جمله شخصیتهای معروف در این همایش به شمار می روند.

در این همایش 261 نفر از 32 کشور جهان که 122 نفر آنها آمریکایی هستند؛ شرکت دارند.