دو هزار نفر از کارخانه کمپوست مشهد دیدن کردند

خلیل الله کاظمی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به منظور فرهنگ سازی در زمینه تفکیک زباله از مبدا و آشنای هر چه بیشتر با سازمان بازیافت و تبدیل مواد از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 2000 نفر از کارخانه کمپوست (مواد آلی) بازدید نمودند که این افراد بیشتر شامل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجویان، موسسات پژوهشی، جهاد کشاورزی، دهیاران و .... هستند.

وی اظهار داشت: بازدید کنندگان ضمن آشنایی با قسمتهای مختلف کارخانه با نحوه تبدیل زباله ها به کود آلی و همچنین محصولات دیگر نظیر ورمی کمپوست و کود آلی غنی شده گوگرددار نیز آشنا می شوند.

معاون خدمات شهرداری مشهد گفت: کارخانه کود آلی در سال 1375 در زمینی به مساحت 226 هکتار در محل کیلومتر 5 جاده قدیم مشهد نیشابور با ظرفیت 500 تن زباله در روز احداث گردیده است.

کاظمی اظهار داشت: زباله روزانه شهر مشهد بطور متوسط 1600 تن می باشد که این میزان زباله در بهار و تابستان و ایام خاصی که زائرین به شهر مقدس مشهد مشرف می شوند به2000 تن افزایش می یابد.

وی تصریح کرد: از کل میزان زباله ها بیش از 25 درصد زباله های خشک و قابل بازیافت و بیش از 65 درصد مواد آلی قابل تبدیل به کود آلی (کمپوست) است و حدود 10 درصد غیر قابل بازیافت که شامل زباله های سمی و خطرناک تولید شده در منازل هستند مانند: لامپ، باطری، ظروف چینی، ملامین، تیغ، سرنگ، ظروف دارو و غیره می باشد که سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری امید دارد با مشارکت مردم در تفکیک زباله های خشک در منازل و محیط های کاری میزان این نوع زباله به مراتب افزایش یابد.

