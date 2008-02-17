تاریخ جامع حکمت و فلسفه ایران را باید مدون کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلسه مشترک بنیاد حکمت اسلامی صدرا و پژوهشگاه علوم انسانی با موضوع "تاریخ جامع حکمت و فلسفه" به ریاست آیت الله سید محمد خامنه‌ای و اعضای شورای علمی طرح تدوین در محل برگزاری نشستهای بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار شد.

آیت الله خامنه‌ای طی این نشست اظهار داشت: تاریخ فلسفه از موضوعاتی است که باید با اهتمام زیادی به تدوین آن پرداخت، به ویژه امروزه این رشته علمی به ابزاری سیاسی ( برای آسیب‌رساندن به سوابق درخشان ایران و مشرق زمین) تبدیل شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: ما می‌دانیم که در تاریخ ، ریشه و سهم ویژه‌ای داریم، لذا باید با استفاده از توان نیروهای برجسته‌ای که هست، تاریخ جامع حکمت و فلسفه را که نشانگر تمدن اصیل ما و خدمت ایران به جهان است مدون کنیم.

همچنین به گفته رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اساتید و محققان خارجی مرتبط در زمینه تاریخ فلسفه بدنبال اطلاع از طرح تدوین تاریخ جامع حکمت، استقبال شایانی جهت شرکت در بخشهای مختلف این طرح داشته‌اند.

همچنین در این نشست که به بررسی طرحهای اعضای گروه زبان‌شناسی ـ بخش تاریخ فلسفه باستان ـ اختصاص داشت، دکتر گلشنی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی به همراه اساتید شورای علمی پژوهشگاه و تنی چند از اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند و به ارائه طرح‌ای پیشنهادی خود در این زمینه پرداختند.