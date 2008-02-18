زمینه پیوند دانشگاه و صنعت باید در استان مرکزی فراهم شود

ملک سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: دانشگاه ها باید با تعامل و ارتباط نزدیک با اعضای هیئت علمی و متخصصین، زمینه حضور دانشجویان را در عرصه‌ کار و تلاش فراهم کنند.

وی ساماندهی مشاغل مزاحم در اطراف محوطه دانشگاه علوم پایه را از دغدغه‌های اصلی و مشکلات این دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان مرکزی، طرح ساماندهی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی مطرح خواهد شد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی سه طرح آموزشی و عمرانی با صرف اعتباری بالغ بر 77 میلیارد و 500 میلیون ریال در دانشگاه اراک پردیس آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد اعتبار این سه طرح در حساب دانشگاه است، عنوان کرد: این پروژه ها شامل احداث و تجهیز سازمان مرکزی دانشگاه با شش هزار و 800 مترمربع، پروژه احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با شش هزار و 500 متر مربع و پروژه احداث و تجهیز آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه اراک با دو هزار مترمربع است.

سلیمانی در ادامه پروژه احداث و تجهیز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با 12 هزار متر مربع، پروژه حصارکشی اطراف شهرک دانشگاهی پردیس به طول دو کیلومتر، پروژه احداث و تجهیز یک خوابگاه دانشجویی با چهار هزار متر مربع و پروژه احداث و تجهیز خانه فرهنگ دانشگاه با دو هزار متر مربع را از پروژه‌ های مصوب سال آینده دانشگاه عنوان کرد.

وی یادآور شد: مجموعه ورزشی این دانشگاه به مساحت دو هزار مترمربع پنج سالن دارد که سالن ورزشی شماره یک آن به بهره‌ برداری رسید.

سلیمانی با اشاره به اینکه این سالن ورزشی با استاندارد هندبال و برخورداری از 400 سکوی تماشاچی در مدت 18 ماه ایجاد شده است افزود: سالن شماره دو این مجموعه 50 درصد و سالن شماره سه با مساحت بیش از 1500 متر مربع دارای 47 درصد پیشرفت است.

وی طرح ساخت و تجهیز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، حصار کشی اطراف پردیس، ساخت و تجهیز خوابگاه دانشجویی و خانه فرهنگ دانشگاه را از طرح های مصوب سال 87 این دانشگاه عنوان کرد.