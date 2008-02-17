نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در سکوت / امیدوار به بهتر شدن

به گزارش خبرنگار مهر‏، ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی که از 23 بهمن ماه با حضور مهندس محمد علی آبادی (معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی)، برخی از روسای فدراسیون های ورزشی و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران عرصه های مختلف ورزشی گشایش یافته بود، روز جمعه به کار خود پایان داد.

این نمایشگاه همچون سال های گذشته زیر نظر مستقیم سازمان تربیت بدنی و در فضایی به وسعت 2 هزار و 500 متر در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز بکارکرد.

61 شرکت تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات و خدمات ورزشی که 60 درصد آنها را تولیدکنندگان داخلی تشکیل می دادند و 40 درصد دیگر نیز نماینده شرکت های خارجی بودند در کنار 16 فدراسیون ورزشی، دستاوردهای خود را به مدت چهار روز برای علاقه مندان و دوستداران ورزش، ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران و افرادی خاص همچون علی کفاشیان (رئیس فدارسیون فوتبال)، مصطفی هاشمی طبا (رئیس پیشین کمیته ملی المپیک )، رئیس تربیت بدنی ناجا و معاون وزیر تعاون به نمایش گذاشتند.

نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی امسال به لحاظ کمی رشد قابل توجهی نسبت به دوره های گذشته داشت طوریکه بنابر ادعای علی اکبر شهبازی قمشه ای (مدیر اجرایی ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی)‌ حضور شرکت های تولیدی در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است و در مورد فدراسیون ها نیز سیرصعودی به 200 درصد می رسد چرا که تنها 3 فدراسیون در پنجمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی ( دوره قبل) شرکت کرده بودند.

این درحالیست که مدیر اجرایی ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی کیفیت این نمایشگاه را کامل و جامع ارزیابی نمی کند:« بنا به خواست سازمان تربیت بدنی این نمایشگاه برای اولین بار در مکانی غیر نمایشگاهی دایر شد در حالیکه فضاهای خاص برپایی نمایشگاه ها دارای ضوابط معینی هستند که به کیفیت برگزاری نمایشگاه کمک می کنند، در کل اگر قرار است اینگونه نمایشگاه ها در محیط های ورزشی برپا شود باید بستر سازی لازم انجام گیرد تا مثلا بازدید کنندگان عام برای تردد در محیط ورزشگاه به مشکل برنخورند. مسائل جانبی نمایشگاه به اندازه خود نمایشگاه در میزان تاثیرگذاری آن حائز اهمیت است.»

رئیس سازمان تربیت بدنی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه

اما غرفه داران ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی و از جمله پندار خمارلو مدیر روابط عمومی و بین المللی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران و مسئول غرفه این صندوق، نبود اطلاع رسانی مناسب و مطلوب را یکی دیگر از ایرادهای وارده بر این نمایشگاه می دانند:« پیش از این عنوان شده بود که حداقل در 12 میدان اصلی شهر تبلیغات محیطی مربوط به نمایشگاه انجام می شود در حالیکه این کار به نصب بنرهایی درمحل درب ورودی نمایشگاه (مجموعه ورزشی انقلاب) و درب سازمان تربیت بدنی محدود شد. اگر تبلیغات محیطی به صورت گسترده تر و در حد لازم اجرا می شد قطعا در میزان بازدیدکنندگان و نتیجه نهایی کار تاثیر مثبتی به جا می گذاشت.»

از طرفی مدیر اجرایی ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی نحوه اطلاع رسانی مجریان برگزاری نمایشگاه را بدون ایراد می داند:« جهت اطلاع رسانی عمومی برای بازدید اقشار مختلف مردم ضمن برگزاری کنفرانس خبری با حضور رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری ، نصب و توزیع بنر و پوستر در مکان های مختلف، با استفاده از سیستم پیام کوتاه به سراسر کشور از عموم مردم برای بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل آمد.»

البته مطبوعات ورزشی که نقش غیرقابل انکاری در زمینه های مختلف ورزش ایفا می کنند هیچ انعکاسی در مورد برگزاری ششمین دوره نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی حتی در حد آگهی تبلیغاتی نداشتند و این یک ضعف در برگزاری این نمایشگاه به حساب می آید.

همچنین لوازم بدنسازی و مکمل های غذایی بخش حجیمی از محصولات ارائه شده در ششمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی را به خود اختصاص داده بودند که این موضوع کمرنگ بودن حضور شرکت های تولید کننده البسه ورزشی و لوازم مورد استفاده در میادین ورزشی مانند توپ انواع رشته ها را پررنگتر کرده بود. شرکت های داخلی تولید کننده پوشاک ورزشی مانند دایی، مجید، حصاری غایبان بزرگ نمایشگاه فوق بودند.

به هر حال برگزاری چنین نمایشگاه هایی یکی از اقدامات مثبت و موثر در جهت معرفی آخرین دستاوردها و فن آوری های علمی، تخصصی، فنی و سخت افزاری ورزش است. بنابراین داشتن کیفیت و کمیت لازم و همه جانبه می تواند موجب رونق و تقویت فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و صنعت گران ورزش شود.

یکی از بخش هایی که می تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند، بخش صنعت ورزش است که امروزه در ساختار اقتصادی و تولید نقش مهمتری را نسبت به گذشته ایفا می کند.

این صنعت در ابعاد مختلفی همچون تولید تجهیزات و لوازم ورزشی از منظر درآمدزایی و اقتصادی مطرح است و می تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.

سازمان تربیت بدنی نیز در راستای تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ورزش و تبیین سیاست ها و راهبردهای اساسی، کمیته اصل 44 را تشکیل داد و مسئولیت آن را به عبدالرضا ساور (معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی)‌ سپرد تا جهت گیری ورزش کشور به سمت برون سپاری، کاهش تصدی گری دولت در امور خدماتی و اجرایی و تقویت حضور بخش خصوصی سوق داده شود.

پس باید در برگزاری با کیفیت و بدون نقص نمایشگاه های بین المللی و تجهیزات ورزشی دقت بیشتری لحاظ شود تا بستری مناسب برای ایجاد رقابت سالم و حضور همزمان تولیدکننده، مصرف کننده و محصول در یک مکان فراهم شود.