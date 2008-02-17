گلخانه های خورشیدی سنتی در کشور ایجاد می شود

بهروز غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ساخت و توسعه گلخانه های خورشیدی سنتی درسطح کشوردنبال می شود و امیدواریم امسال بتوانیم با هماهنگی استانها دو تا سه گلخانه را با این روش به صورت پایلوت راه اندازی کنیم.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، این گلخانه ها را کاملا سنتی خواند و افزود: درگلخانه های خورشیدی سنتی نیازی به گرمایش پیچیده کنونی ناشی ازتامین سوخت وجود ندارد؛ لذا احتمال افزایش هزینه های تمام شده تولید که درسایر گلخانه ها به دلیل تامین مسایل سوختی اتفاق می افتد با احداث این گلخانه ها مرتفع می شود.

وی بیان کرد: احداث گلخانه های خورشیدی سنتی رهاورد جدیدی برای تولیدات گلخانه ای است که کشاورزان می توانند با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت تولیدات زمستانی خود را روانه بازار عرضه کنند.

تولید 40 هزار تن قارچ در سال 87

غیبی با اشاره به ورود سرمایه گذاران به معنای واقعی در عرصه تولید قارچ، عنوان کرد: دردو سال اخیر ارتباط ایجاد شده میان انجمن قارچ ایران و وزارت جهاد کشاورزی با ساماندهی تولید قارچ در سطح کشورهمراه بود به نحوی که سرمایه گذاران به معنای واقعی وارد این عرصه شده اند و در صددیم تولید قارچ را از 28 تا 30 هزار تن فعلی در سال آینده به 40 هزار تن افزایش دهیم.

وی اظهارداشت: سطح کشت قارچهای دکمه ای حدود 28.5 هکتارو قارچهای صدفی هم اکنون حدود 1.5 هکتاراست ضمن اینکه میزان تولید قارچ به طورمتوسط بالغ بر28 هزار تن است.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: میزان صادرات قارچ در سال گذشته حدود 400 تن بوده که این رقم در سالجاری به 250 تا 300 تن بالغ شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از 400 تن قارچ به کشورهای همجوارصادر شود.

وی یکی از مشکلات در صنعت صادرات قارچ را عدم استمرار تولید خواند و گفت: هماهنگی میان واحدهای پرورش قارچ درسطح استانها و انجمن قارچ ایران می تواند به ارائه برنامه ریزی تولید و زمانبندی برای آن منجر شود که اقدام به این امردر نهایت تمامی کشورها را به خریداران قارچ ایران مبدل می سازد.

غیبی تصریح کرد: سازمانهای جهاد کشاورزی در سطح کشورازآمادگی ارائه هر گونه کمکهای مالی در قالب وامهای بازسازی و نوسازی واحدهای پرورش قارچ به منظورانجام این امر برخوردارهستند و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه اقدامات موثری را به انجام می رساند.

وی افزود: از نظروزارت جهاد کشاورزی واحدهای پرورش قارچ جزو واحدهای گلخانه ای هستند؛ لذا از محل اعتبارات گلخانه ها تسهیلات مورد نیاز به تولید قارچ اختصاص می یابد ضمن اینکه تسهیلات بازسازی و نوسازی واحدهای پرورش قارچ به تناسب عرصه تولید و تقاضا پرداخت می شود.

مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی، دارویی و قارچ های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، اظهارداشت: صنایع تبدیلی و تکمیلی در رابطه با فرآوری قارچ درکشورایجاد نشده که درزمینه پرداخت تسهیلات به منظور ایجاد این واحدها مشکلی وجود ندارد البته تولید 40 هزار تن قارچ حضور داوطلبین راه اندازی این صنایع را می طلبد.