عملکرد ملی پوشان را زیر نظر می گیرم / 3 میلیارد تومان بودجه می خواهیم

محمدرضا داورزنی که طی هفته های گذشته یکی از افراد ثابت حاضر در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی به هنگام تمرینات اردونشینان تیم نوجوانان بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خود را ملزم کرده ام که از نزدیک تمام بازیکنان حاضر در اردو را چک کنم. باید عملکردشان را هنگام تمرین برای تیم ملی ببینم تا بتوانم نکات لازم و ضروری را به آنها متذکر شوم.

وی تصریح کرد: البته هدف من از انجام این کار دخالت فنی نیست اما به عنوان رئیس فدراسیون کنترل مستقیم بر روی چگونگی کار بازیکنان و حتی مربیان در رده باشگاهی و ملی و نیز یادآوری برخی نکات به آنها را لازم و ضروری می دانم.

داورزنی به اعتماد خود نسبت به مربیان رده های مختلف تیم های ملی اشاره کرد وگفت: بدون داشتن این فاکتورهیچ نوع همکاری به وجود نمی آید. با این حال اکتفا و بسنده کردن به آن را هم جایز نمی دانم. در مورد تیم های ملی اظهارات کادر فنی، کارشناسان به نوبه خود حائز اهمیت است اما ترجیح می دهم از زاویه دید خود هم بسیاری مسائل ملی را بررسی کنم.

وی تاکید کرد: نظارت مستقیم بر روند آماده سازی تیم های ملی را از نوجوانان آغاز کرده ام و در سایر رده ها نیز این کار را انجام می دهم تا احاطه کاملی بر شرایط ملی پوشان تمام رده های سنی داشته باشم.

رئیس فدراسیون والیبال در مورد فعالیت های این فدراسیون در سال 87 اظهارداشت: با توجه به مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا درسریلانکا (مهرماه سال آینده) و مهمتر از آن حضور در پیکارهای انتخابی المپیک 2008 پکن در ژاپن و سایر رقابت های رسمی‏، سال بسیار پرکاری را در پیش خواهیم داشت.

داورزنی خاطرنشان کرد: طبق برآوردی که از فعالیت های باشگاهی و ملی خود برای سال آینده انجام داده ایم، به حدود 3 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم تا بتوانیم در تمام زمینه ها به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه کنیم و به اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم.

وی یادآورشد: این درحالیست که بودجه اختصاصی سازمان تربیت بدنی به فدراسیون والیبال به طور میانگین یک سوم این مبلغ است. سعی می کنیم از طریق مراوده با سایر نهادها و ارگان ها کمبود بودجه خود را جبران کنیم تا برای اداره فعالیت های فدراسیون والیبال با مشکلات مالی روبه رو نشویم.

