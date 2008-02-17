علی زارعان درباره برنامه‌های نوروزی گروه کودک و نوجوان شبکه تهران به خبرنگار مهر گفت: "در این ایام 14 فیلم سینمایی چون "آلوشا"، "شاهزاده و گدا" و ... برای پخش در برنامه تماشاخانه در نظر گرفته‌ایم. 10 فیلم دوبله شده و چهار فیلم باقیمانده هم دوبله می‌شود. دو عروسک جدید هم به برنامه "رنگین کمان" اضافه خواهد شد."

وی در ادامه افزود: "گروه رنگین کمان دکور برنامه را تغییر می‌دهد و برنامه در ایام نوروز به مدت 75 دقیقه از شبکه تهران پخش می‌شود. همچنین غیر از تام و جری کارتون‌های تکراری در ایام نوروز پخش نمی‌کنیم. مجموعه انیمیشن "شرلوک هلمز"هم در 14 قسمت 30 دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود."

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران گفت: "از نوروز 87 مجموعه "باغ قصه" در 365 قسمت 30 دقیقه‌ای پخش می‌شود. در مجموع امسال سعی کرده‌ایم برنامه‌هایی متنوع و مفرح برای مخاطبان فراهم کنیم. سال آینده محور برنامه‌ها تغییر می‌کند و به مفاهیم بهداشت، آموزش هنر، مفاهیم زندگی و باورهای ملی و مذهبی بیشتر می‌پردازیم."