ژیمناست ها تهدید فدراسیون را جدی بگیرند/ اعزام تیم ملی بستگی به رکوردها دارد

احمد محتشمی درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: کمیته فنی فدراسیون طبق تصمیم خود تنها ورزشکارانی را به مسابقات برون مرزی اعزام می کند که بتوانند در تک وسیله ها یا در مجموع امتیازات به حد نصاب های فدراسیون برسند. در غیر اینصورت از اعزام آنها به دیدارهای خارجی ممانعت خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ورزشکاری به این حد نصاب ها نرسیده، گفت: باید ورزشکاران خود را با این شرایط تطبیق دهند هر چند این رکوردها تا حدی دست بالا گرفته شده اما باید شیوه جدیدی را برای رشد و ایجاد انگیزه برای ژیمناست ها در نظر می گرفتیم. در هر حال به این نتیجه رسیده ایم که دیگر نباید با ملاک رتبه بندی در مسابقات داخلی، اعضا تیم ملی یا ورزشکاران اعزامی به مسابقات برون مرزی را انتخاب کنیم. با بررسی هایی که انجام شد بهترین روش برای انتخاب افراد، قرار دادن رکوردهای ورودی بود.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک افزود: مرحله نهایی لیگ ژیمناستیک ایران فرصت خوبی بود تا ورزشکاران بتوانند به این رکوردها برسند. هرچند برخی از آنها در تک اسباب رکوردهای نزدیکی را کسب کردند اما نتوانستند رضایت ما را جلب کنند. به همین دلیل جمعه هفته جاری آخرین مسابقه درون اردویی را به منظور انتخاب ورزشکاران اعزامی به جام جهانی قطر برگزار می کنیم ، قطعا اعزام تیم مشروط به رسیدن به رکوردهای مورد نظر کمیته فنی خواهد بود.

محتشمی تصریح کرد: البته درحال حاضر برخی از ورزشکاران درتک اسباب به رکوردهای مورد نظر نزدیک شده اند و شانس رسیدن به آن را هم دارند. در پرش خرک و حرکات زمینی شرایط ما خوب است و کمی ضعف در دارحلقه و پارالل داریم. در هر صورت مسابقات جام جهانی قطر در تک اسباب برگزار می شود و ملاک ما امتیاز ورزشکاران در تک وسیله هاست.

وی با بیان اینکه این تصمیم نوعی تهدید برای ژیمناست ها محسوب می شود افزود: باید ورزشکاران ما به طور جدی به این موضوع نگاه کرده و توجه کنند زیرا این رویه انتخابی ادامه داشته و درتمامی مقاطع دنبال می شود.

رقابتهای جام جهانی ژیمناستیک قطر 14 اسفندماه با حضور تیم های آسیایی و اروپایی برگزار می شود.