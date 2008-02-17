به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش منشور اخلاقی انتخابات، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه توانسته است به طور میانگین در هر سال از عمر 30 ساله خود یک آزمون و همه پرسی بزرگ را به خوبی پشت سر بگذارد.

وی سپس با طرح این سئوال که باید ببینیم مقصود ما از ورود به عرصه انتخابات چیست؟ افزود: به نظر می رسد انتخابات درنظامی با مشخصات نظام ما هدف های الهی و منویات خداپسندانه برای ادامه حق و خدمت به بندگان خدا دنبال می شود ، اگر ملاک برای ما خدمت است باید ببینیم از انجام چنین خدمتی توسط افراد دیگر که رقیب سیاسی ما محسوب می شوند خوشحال می شویم یا ناراحت، اگر خوشحال می شویم معلوم است که ما قصد خدمت کرده ایم و اگر نگران شویم باید در مقصود خود تجدید نظر کنیم .

صفار هرندی ادامه داد: انتخابات اگر دعوت به خود باشد باید نگران باشیم و اگر دعوت به حق می کنیم در آن صورت نگرانی وجود ندارد .

وی همچنین تصریح کرد: بین تعصب و غیرت ورزی فاصله است چرا که تعصب معمولا امری ناپسند و ریشه شیطانی دارد اما غیرت خوب و ریشه الهی دارد. به همین دلیل باید روی مصالح و منافع ملی غیرت ورزی صورت بگیرد که این به معنای اصولگرایی واقعی است.

وزیر ارشاد ادامه داد: تعصبی که روی جناح و باند باشد به معنای قبیله گرایی است لذا قبیله گرا ها اگر تصور می کنند با پیگیری اهداف محدود خود که منافع آنها را تامین می کند ، می توانند به همه خواسته های خود برسند بدانند که در اشتباهند به این علت که منفعت قبیله هم در گرو یک نظام وسیع تر تامین می شود و به تنهایی طمع حوادث خواهند بود.

صفار هرندی در ادامه سخنانش تاکید کرد: نظام ما برآمده از تلاشهای چهره های خدوم در ذیل راهبری معمار کبیر انقلاب و رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته است و بدون تردید در طول این سالها خدمت از سرانگشت عمل و تدبیر مسئولان مختلط کشور صادر شد.

وی افزود: خصوصیات همه این خدمات در کل برای عزت مردم وآسایش و آرامش مردم است و این قدم ها ممکن است گاهی تند و گاهی کند بوده باشد. اما هدف اصلی ارتقا جایگاه ملت ایران در جهان بوده است.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: آنچه که ما می توانیم به عنوان رقابت ممدوح بین گروهها و دستجات ترویج و تبلیغ کنیم این است که گروهها وجناح های سیاسی و مسئولان پیگیر آن با یک ملاک اصلی و مبنایی کارهای افراد را بسنجند، زیرا ملت ایران استحقاق بیشترین خدمت را دارند.

به گفته صفار هرندی برای اینکه مردم ما حداکثر بهره مندی از خدمات را ببرند باید ملاک ها و معیارهای اصلی انقلاب را برجسته کنیم چرا که به هر میزان به اصل انقلاب برگردیم منفعت بیشتری نصیب ما خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: اگر در استانه هر انتخابات آرمانهایمان را برجسته کنیم و به معیار اصلی انقلاب بازگردیم و دیگران را با آن بسنجیم بسیار خوب است اما چیزی که مناسب نیست این است که ملاک های من در آوردی را جایگزین اصول مبانی خود کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در طول سالیانه گذشته گاهی دیده شده که این ملاک ها به مانند غباری بر روی معیارهای اصلی ما نشسته و به گونه ای که برخی فراموش کردند که اساس دعوت به انتخابات چه بوده و این جاست که غرور و خود پسندی نمود پیدا می کند و رای خریدن یک سنت می شود.

صفار هرندی ادامه داد: اگر چه دستگاههای مربوطه جلوی این اقدامات را می گیرند و فرد برآمده ، از خرید آرا در مجلس شورای اسلامی جایی نخواهد داشت اما اگر این روند ادامه یابد شاید از دستگاههای ذی ربط نیز کاری بر نیاید.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: تخریب معیار ندارد و هر کس هوای قوی تری داشته باشد، قدرت تخریبی بیشتری نیز دارد و هنر را هم به استخدام نفس خود می گیرد اما حاصل این اقدام این است که یک جامعه بی تربیت و دور افتاده از اصول مبنایی که منتخبان آن هم افرادی به مانند همان جامعه خواهد بود روی دست خواهد ماند و خسارت به این بزرگی وارد خواهد شد.

وزیر ارشاد همچنین تصریح کرد: کسانی که به قصد به زیر کشیدن رقیبشان دامنه تخریب را به جایی می کشانند که بدیهیات را انکار می کنند باید یادشان باشد که علاوه بر خسارتی که به خود می زنند به این کشور عواطف واحساسات این ملت نیز لطمه و صدمه وارد خواهند کرد.

صفار هرندی تصریح کرد: در پی این اقدام حتی دلهایی که به انقلاب اسلامی ایران پیوسته شده در جای جای این گیتی نیز صدمه خواهد دید واین بزرگترین خیانت هاست بنابراین بهتر است این گروهها به عواقب چنین لطمه بزرگ بیاندیشند و هواها و خواسته های باندی و جناحی خود را به این امید به وسعت گیتی ترجیح ندهند.