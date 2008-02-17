آغاز شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات سرنوشت ساز پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، درآستانه انتخابات پارلمانی فردا درپاکستان، ناامنی در این کشور شدت یافته است .این انتخابات قرار بود 27 دسامبر(6 دی ماه) برگزار شود که به علت ترور"بی نظیر بوتو" نخست وزیراسبق این کشور به فردا موکول شد.

در صبح روز دوشنبه، درهای 64 هزار پایگاه اخذ رای در 272 حوزه انتخاباتی در سراسر این کشور گشوده خواهد شد. انتظار می‌رود پایگاه‌های اخذ رای در ساعت 5 عصر به وقت محلی بسته شوند و کار شمارش آرا نیز دو تا سه ساعت بعد تمام شود.

موج خشونتها در پاکستان و همچنین ادعاهای گسترده مبنی بر تلاش برای تقلب در انتخابات به سود مشرف، انتخابات در این کشور را تحت الشعاع قرار داده است.

حضور" آصف علی زرداری" همسر بی نظیر بوتو در انتخابات به رقابت انتخاباتی در این کشوررونق بخشیده است .

آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو اخیرا در دیدار با نواز شریف در شهر لاهور درباره تقسیم احتمالی قدرت پس از انتخابات و در صورت دستیابی مخالفان به اکثریت در پارلمان بحث و تبادل نظر کرد.

بر اساس نظرسنجی های انجام گرفته حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ شاخه نوازبه رهبری نواز شریف بیشترین کرسی ها را به دست خواهند آورد.

این حزب پیشتر انتخابات پارلمانی 18 دی را تحریم کرده بود، اما سخنگوی شخصی نواز شریف اعلام کرد : تصمیم شرکت در انتخابات پس از درخواست "آصف علی زرداری" از حزب شریف اتخاذ شده است.

صدها ناظر خارجی شامل دو هیئت ویژه از سناتورهای آمریکایی و مجلس نمایندگان این کشورهم به پاکستان سفر کرده اند؛ تا بر انتخابات پارلمانی 18 فوریه(29 بهمن) پاکستان نظارت کنند.

همچنین با توجه به حساسیت اوضاع بیش از هشتاد هزار نظامی و چهارصد هزار پلیس و نیروی امنیتی در حوزه های رای گیری و مراکز انتخاباتی در تمام مناطق پاکستان مستقر شده اند دولت پاکستان اعلام کرده است این نیروها را برای تضمین امنیت روند برگزاری انتخابات مستقر کرده است.

رئیس جمهوری پاکستان گفته است انتخابات فردا، آزادانه و در امنیت کامل برگزار خواهد شد.



در انتخابات پارلمانی و محلی پاکستان که برخی ان را سرنوشت ساز قلمداد کرده اند، بیش از هشتاد میلیون نفر برای انتخاب اعضای پارلمانهای فدرال و ایالتی واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند.