40 ناظر بر عملیات ساخت مسکن مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی نظارت می کنند

محمد رحیم صحراپیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ناظران عمران به صورت حق الزحمه ای بر اجرای این طرحها نظارت می کنند و هشت ناظر نیز در دفاتر امداد استان و شهرستانها مسئولیت عمرانی و پیگیری این طرحها را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: هدایت، طرح سازی، هماهنگی و پیگیری مراحل اخذ وام مسکن از وظایف ناظران است.

صحراپیما ادامه داد: ناظران با در نظر گرفتن میانگین واحدهای مسکونی که متناسب با پراکندگی و شرایط واحدهاست بر طرحها نظارت می کنند.

وی تصریح کرد: در راستای حسن اجرای کار از نظر کیفی و مسائل فنی بر طرحها به ازای هر پنج ناظر فنی یک نیروی متخصص برای کنترل ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده است.

کمیته امداد استان خراسان شمالی پارسال 266 واحد مسکونی با نظارت هشت ناظر برای مددجویان این نهاد احداث کرد.