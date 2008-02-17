بستر لازم برای ارائه اشعار خودجوش توسط شاعران فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره بین المللی شعر فجر، امیر رضا خادم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: شعر یک اتفاق فی البداهه و برآمده از استعدادهای ذاتی است که در افراد با روحیات خاص ایجاد می شود و می تواند مفاهیم کسب شده توسط شاعر را به جامعه انتقال دهد.

وی افزود: محورهای جشنواره شعر فجر نباید منحصر به یک موضوع باشد بلکه در تمام حوزه هایی که به نوعی دارای مفاهیم ارزشی است باید وارد شود تا مخاطبان با سلایق مختلف را به خود جلب کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: جشنواره شعر فجر زمانی می تواند در جامعه نهادینه شود که ابتدا سازوکارهای لازم برای انتقال تفکرات، فرهنگ و هنجارهای اجتماعی متناسب با مفاهیم ایرانی اسلامی فراهم شده و سپس به انعکاس تراوشات برآمده از ذهن شاعران پرداخته شود.

خادم اظهار داشت: رشد و بالندگی جشنواره شعر فجر در عرصه داخلی و بین المللی نیازمند بکارگیری آثار فاخر و ارزشمند، کشف استعدادهای گمنام و مهیا کردن بسترهای لازم برای ارائه آثار خودجوش از شاعران کشور است.

وی در پایان تصریح کرد: برگزاری جشنواره شعر فجر به لحاظ توجه کردن به موضوعات انقلاب در طول سالیان گذشته اقدام بی نظیری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که تداوم این جشنواره می تواند در ارتقای جایگاه شعر کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر فجر دوم اسفند در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.