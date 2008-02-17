انهدام ماهواره آمریکا بخشی از مسابقه تسلیحاتی در فضا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای خاطر نشان کرد:"این عملیات آنگونه که آنها تلاش می کنند آن را نشان دهند، بی ضرر نیست."

در این بیانیه آمده است :" این حس ایجاد می شود که آمریکا تلاش می کند تا از این حادثه با ماهواره خود برای آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود به عنوان ابزار منهدم کردن ماهواره ها استفاده کند."

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اخیرا اعلام کرد که ماهواره جاسوسی خود در فضا را منهدم می کند، زیرا عمر این ماهواره جاسوسی به پایان رسیده و هم اکنون زمین را تهدید می کند.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه نظر جهانیان متوجه خطر بالقوه این ماهواره شد، سرانجام آمریکا تصمیم گرفت تا این ماهواره را پیش از برخورد با جو زمین منهدم کند.

بر همین اساس، پنتاگون قصد دارد در اولین روزهای ماه آینده میلادی با استفاده از یک موشک که از یک پایگاه دریایی شلیک خواهد شد ماهواره جاسوسی خود را منهدم کند.

به گزارش مهر، آمریکا در حالی این ماهواره را منهدم می کند که این کشور در واکنش به اقدام مشابهی از سوی چین، انتقادهای تندی را از پکن انجام داده و خطر به راه افتادن مسابقه تسلیحاتی را خاطر نشان کرده بود. از سوی دیگر در هفته گذشته وزیر امور خارجه روسیه با حمایت چین در کنفرانس خلع سلاح پیشنهاد ممنوعیت مسابقه تسلیحاتی در فضا را ارائه داده بود که آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد.