پیش نویس تفاهمنامه برخورداری از تسهیلات (IDB) در مشهد امضا شد

محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تامین اعتبار احداث تصفیه خانه های فاضلاب در مشهد از طریق فاینانس پیرو مصوبه هیئت محترم دولت در سفر به استان خراسان رضوی صورت گرفته است که طی این مدت با تلاش همکاران اولین شرکت آب و فاضلاب در سطح کشور هستیم که توانسته ایم در کمترین مدت مراحل تامین مالی پروژه مزبور را از طریق بانک توسعه اسلامی به نتیجه برسانیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در سفرهای متولی که کارشناسان بانک توسعه اسلامی به مشهد داشتند محل احداث تصفیه خانه ها، نحوه جمع آوری و خطوط انشعابات فاضلاب مورد بازدید دقیق آنان قرار گرفت.

پرورش اظهار داشت: بدین طریق دو تصفیه خانه فاضلاب به نامهای " التیمور" و" خین عرب" جمعا به ظرفیت 150 هزار متر مکعب و به دو روش فوق پیشرفته دنیا (MLE وSBR ) در شرق مشهد احداث خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شهر مشهد دارای دو تصفیه خانه فاضلاب شامل پراکندآباد (1و 2) واقع در غرب مشهد و تصفیه خانه اولنگ در شرق است.

پرورش افزود: ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب جدید در شهر مشهد از نیازهای مبرم است زیرا اکنون فقط یک ششم ظرفیت تصفیه فاضلاب با توجه به تراکم جمعیت در این شهر را دارا هستیم.

وی با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه فاضلاب این شهر اظهار داشت: اتمام پروژه فاضلاب مشهد جدا از مزایای زیست محیطی با اولویت تامین آب شهروندان از طریق جایگزینی پساب از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امضای پیش نویس تفاهم نامه فوق به دنبال پیگیری ها، هماهنگی ها و برگزاری جلسات و نشست های فنی و تخصصی طولانی مدت، مسئولان شرکت آب و فاضلاب مشهد با کارشناسان بانک توسعه اسلامی به سرانجام رسیده است که در این راستا موضوع استفاده از تسهیلات مالی جهت ساخت دو تصفیه خانه فاضلاب در مشهد در جلسه شورای اقتصاد با حضور معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضا نیز مورد تصویب قرار گرفت.