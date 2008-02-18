به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مهدی مصطفوی و خلیده تومی عصر شنبه با حضور در مراسم آغاز هفته فرهنگی ایران در الجزایر از نمایشگاه جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی ایران دیدن کردند.

در آیین گشایش این رویداد فرهنگی سید محمدحسین هاشمی مدیرکل همکاری های سازمان، حسین غدیری ابیانه سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمع زیادی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان الجزایری حضور داشتند.

هدف از برپایی هفته فرهنگی که تا چهارم اسفند ادامه خواهد داشت، همکاری فرابخشی با سازمان‌ها و نهادهای دیگر و همچنین معرفی قابلیت‌های فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی ایران است.

توزیع پنج هزار بروشور، کاتالوگ و نقشه به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه برای معرفی جذابیت‌های ایران، ارائه ‪ ۱۰۰‬عنوان کتاب نفیس برای میهمانان ویژه و ‪ ۲۰۰‬عنوان کتاب تخصصی در حوزه‌های معماری، فرهنگ، هنر و غیره از برنامه‌هایی است که برای این هفته فرهنگی تدارک دیده شده است. همچنین ‪ ۳۰‬تابلو از جاذبه‌های گردشگری، تاریخی، فرهنگی و صنایع دستی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است. مجموعه‌ای نفیس از آثار هنرهای ایرانی مانند معرق، منبت و... نیز از دیگر برنامه‌های نخستین هفته فرهنگی ایران در الجزایر است.

در همین راستا خلیده تومی وزیر فرهنگ الجزایر در دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواستار حضور و تدریس استادان هنرهای اصیل ایرانی در کشورش شد.



وی با تجلیل از عمق معنا و ظرافت هنری رشته‌های مختلف هنر ایرانی گفت: علاقه مندیم با حضور استادان ایرانی دوره‌های آموزشی مختلفی برای جوانان الجزایر برپا شود.

این پیشنهاد مورد استقبال ایران قرار گرفت و مقرر شد برنامه‌ای برای این کار تدوین شود. دو طرف در این دیدار با تاکید بر عزم خود برای تقویت همکاری‌های فرهنگی بر تدوین یک برنامه کاری سه ساله بر اساس یک جدول زمانی توافق کردند. در این دیدار بر ضرورت راه اندازی هر چه زودتر کرسی زبان فارسی در دانشگاه‌های الجزایر تاکید شد.

دو طرف همچنین توافق کردند که هفته فرهنگی الجزایر در ایران در جریان سفر آتی وزیر فرهنگ این کشور به تهران در آینده نزدیک برگزار شود.