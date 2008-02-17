وزارت نفت کلیه محصولات خود را وارد بورس کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در مراسم راه اندازی بورس نفت، اظهار امیدواری کرد که راه اندازی بورس نفت به شفاف سازی قیمتها، حذف رانتها و عدم شفافیت در معاملات غیر رسمی بینجامد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از نکات اصلی بحث الزامات اصل 44 قانون اساسی را واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بازدهی مناسب آنها در چارچوب قانون تجارت ذکر کرد و گفت: باید بازارهای کالاهای شرکتها شفاف باشد.

وی بر توسعه بازار رسمی کالا در کشور برای معامله محصولات تولیدی در آن تاکید کرد و گفت: جلسه افتتاحیه و راه اندازی فیوچرها در بازار کالا را تا پایان سالجاری اجرایی خواهیم کرد.

صالح آبادی گفت: از وزارت نفت انتظار داریم که کلیه محصولات خود را به غیر از محصولات استثناء شده در مصوبه دولت از جمله تعهدات صادراتی قبلی و محصولات سهمیه بندی را وارد بورس کند.