بولتن ویژه ورزش همگانی را تقدیم رئیس جمهور می کنیم / باید قدم های بزرگ برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حسام که در مجمع عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی سخن می گفت، ضمن اعلام این خبر خطاب به روسای هیات های سراسر کشور خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید سازمان تربیت بدنی و دولتمردان کشورمان بر توسعه ورزش همگانی در بین مردم، باید تلاش کنیم با انجام کارهای بزرگ و برگزاری همایش های باشکوه به این امر مهم تحقق بخشیم تا در آینده ای نزدیک شاهد فراگیرتر شدن ورزش همگانی در بین اقشار مردم باشیم.

حسام ادامه داد: بنا بر تاکید مهندس علی آبادی باید به هنگام برگزاری همایش پیاده روی در مراکز استانها، این همایش ها به طور همزمان در تمامی شهرستانها نیز برگزار شود.

رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی در ادامه تصریح کرد: فدراسیون ورزشهای همگانی یکی از هماهنگ ترین زیر مجموعه های مرکز توسعه ورزش همگانی است که جا دارد از آقای حیدری رئیس این فدراسیون تشکر کنم. به عقیده بنده همین که فدراسیون ورزشهای همگانی هماهنگ با سیاست های سازمان تربیت بدنی گام برمی دارد، می تواند رشد و توسعه بیشتر ورزش همگانی را رونق بخشد.

مهندس محمدهادی حسام در ادامه صحبت های خود از تهیه بولتن ویژه ورزشهای همگانی خبر داد و خاطر نشان کرد: با همکاری و کمک فدراسیون، بولتن ویژه ای از فعالیت های انجام شده در ورزش همگانی را تهیه کرده ایم که پس از تایید سازمان تربیت بدنی آنرا در اختیار دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قرار خواهیم داد تا ایشان هم درجریان فعالیت های ورزش همگانی قرار گیرد.

حسام با تاکید بر برگزاری منظم و باشکوه مسابقات ورزشی کارکنان دولت گفت: از همه هیات ها و مسئولان تربیت بدنی سراسر کشور می خواهم که به مسابقات ورزشی کارکنان دولت اهمیت بیشتری بدهند تا فقر حرکتی که بین آنها وجود دارد از میان برود.

وی ادامه داد: از همه استانها می خواهم که سال آینده حداقل شش تا هفت همایش بزرگ پیاده روی خانواده را برگزار کنند. ضمن اینکه از استانهای قزوین ، کرمان ، اراک و بندرعباس تشکر می کنم چرا که برنامه هایی که آنها امسال اجرا کردند غیرقابل پیش بینی بود.