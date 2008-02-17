اعضای باشگاه مبارزان ایدز در ارومیه گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی جعفرپور، سرپرست مرکز مشاوره بیماری های رفتاری آذربایجان غربی در این مراسم هدف از برپایی این گردهمایی را آشنایی اعضا با خدمات مراکز مشاوره بیماری های روانی و رفتاری و آخرین فعالیتهای باشگاه عنوان کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیتهای این باشگاه در اجرای برنامه های آموزشی افزود: این مرکز در زمینه انتشار نشریه روبان قرمز در خصوص بیماری های رفتاری، ارائه مقاله در این زمینه، کتابهای آموزشی برای آشنایی و پیشگیری از ایدز، تدوین بروشورهای آموزشی ایدز و اکستازی در بین دانش آموزان گامهای مهمی برداشته است.

جعفرپور با اشاره به تعداد افراد بهره مند از آموزشهای این مرکز اظهار داشت: دو هزار و 69 نفر تاکنون از آموزشهای مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بهره مند شده اند و سه هزار و 65 نفر به این مرکز مراجعه کرده اند که از این تعداد 19 نفر آنها مبتلا به ایدز بوده اند.

جفرپور خاطرنشان کرد: این باشگاه فعالیت خود را از سال 83 آغاز کرده و در حال حاضر بیش از 400 نفر عضو باشگاه مبارزان با بیماری ایدز هستند.