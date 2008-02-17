قیمت سیمان در گیلان کاهش یافته است

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: قیمت سیمان هم اکنون در قالب توزیع دولتی و آزاد بین دو هزار و 500 تا سه هزار و 700 تومان در بازار خرید و فروش می شود این در حالی است قیمت سیمان به حدود هشت هزار تومان در ماه های اخیرهم رسیده بود.

وی یادآور شد: به علت کاهش شدید تقاضای سیمان طی دو ماهه گذشته تمامی نیازهای بخشها پاسخ داده شده و هم اکنون هیچ مشکلی به لحاظ تامین سیمان برای آنانی که پروانه ساختمانی دارند، نیست.

کامران پی با بیان اینکه برنامه های وزارت بازرگانی بر اساس سبد خانوار است، عنوان کرد: در سالهای گذشته به دلیل افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی، روند ساخت و ساز بخش مردمی به خصوص در بافتهای فرسوده شهری و طرحهای مقاوم سازی روستایی مصرف سیمان در استان سیر صعودی داشته است.

این مسئول با بیان اینکه افزایش نرخ غیر رسمی سیمان مستلزم عرضه و تقاضا است، ادامه داد: اگر تقاضای ساخت و ساز خیلی بالا باشد به طور طبیعی قیمت غیر رسمی سیمان در بازار افزایش پیدا خواهد کرد اما این به این معنی نیست که ما قادر به تامین سیمان نیستیم.

کامران پی همچنین عنوان کرد: هم اکنون سیمان در قالب طرح حمایتی به صورت کشوری توزیع می شود.

استان گیلان دارای دو کارخانه سیمان است.