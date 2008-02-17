مردان در مراجعه به پزشک بی تفاوت تر از زنان هستند

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، از بیماریهای شغلی و جنسیتی به عنوان شایع ترین بیماریها در مردان یاد کرد و افزود: عوارض صدمات و لطمات ناشی از بیماریهای شغلی در مردان بالا است.

وی از ضربات و صدمات ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی به لحاظ حضور بیشتر مردان در جاده ها، به عنوان عوارض شغل رانندگی یاد کرد و گفت: مسافرت های مداوم مردانی که شغل آنان رانندگی است، باعث می شود بیشتر در معرض انواع بیماریهای عفونی قرار بگیرند.

صداقت، به مصرف بالای سیگار در جامعه مردان اشاره کرد و افزود: استعمال مواد دخانی بیماریهایی مثل زخم معده، مخاط دهان، عفونتهای ریوی و در نهایت سرطان ریه را در پی دارد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص اینکه چرا مردان کمتر به پزشک مراجعه می کنند، گفت: مردان به دلیل مسئولیت سنگین زندگی، کمتر به سلامت خود توجه می کنند و همین مسئله باعث می شود، زمانی به پزشک مراجعه کنند که دچار بیماری خاصی شده باشند.

وی ادامه داد: به طور مثال بیش از 70 درصد مراجعان به متخصصین رادیولوژی را زنان تشکیل می دهند که علت مراجعه اغلب آنان به خاطر معاینه و اطلاع از وضعیت جسمی است و تعداد کمی از آنان بیمار هستند.

صداقت در عین حال تصریح کرد: این درحالی است که 30 درصد مردان مراجعه کننده، اغلب دچار بیماری هستند که می بایست حداقل 5 سال قبل به پزشک مراجعه می کردند.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، مردان را بی تفاوت تر از زنان در مراجعه به پزشکان دانست و افزود: خانمها با کوچکترین علامت بیماری و درد، به پزشک مراجعه می کنند اما آقایان نسبت به این قبیل مسائل بی تفاوت هستند.