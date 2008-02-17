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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

/روز ملی سلامت مردان/

مردان در مراجعه به پزشک بی تفاوت تر از زنان هستند

مردان در مراجعه به پزشک بی تفاوت تر از زنان هستند

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، علت عدم مراجعه مردان به مطب پزشکان را ناشی از مسئولیت سنگین زندگی عنوان کرد.

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، از بیماریهای شغلی و جنسیتی به عنوان شایع ترین بیماریها در مردان یاد کرد و افزود: عوارض صدمات و لطمات ناشی از بیماریهای شغلی در مردان بالا است.

وی از ضربات و صدمات ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی به لحاظ حضور بیشتر مردان در جاده ها، به عنوان عوارض شغل رانندگی یاد کرد و گفت: مسافرت های مداوم مردانی که شغل آنان رانندگی است، باعث می شود بیشتر در معرض انواع بیماریهای عفونی قرار بگیرند.

صداقت، به مصرف بالای سیگار در جامعه مردان اشاره کرد و افزود: استعمال مواد دخانی بیماریهایی مثل زخم معده، مخاط دهان، عفونتهای ریوی و در نهایت سرطان ریه را در پی دارد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در خصوص اینکه چرا مردان کمتر به پزشک مراجعه می کنند، گفت: مردان به دلیل مسئولیت سنگین زندگی، کمتر به سلامت خود توجه می کنند و همین مسئله باعث می شود، زمانی به پزشک مراجعه کنند که دچار بیماری خاصی شده باشند.

وی ادامه داد: به طور مثال بیش از 70 درصد مراجعان به متخصصین رادیولوژی را زنان تشکیل می دهند که علت مراجعه اغلب آنان به خاطر معاینه و اطلاع از وضعیت جسمی است و تعداد کمی از آنان بیمار هستند.

صداقت در عین حال تصریح کرد: این درحالی است که 30 درصد مردان مراجعه کننده، اغلب دچار بیماری هستند که می بایست حداقل 5 سال قبل به پزشک مراجعه می کردند. 

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، مردان را بی تفاوت تر از زنان در مراجعه به پزشکان دانست و افزود: خانمها با کوچکترین علامت بیماری و درد، به پزشک مراجعه می کنند اما آقایان نسبت به این قبیل مسائل بی تفاوت هستند.

کد مطلب 640213

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