  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

خدایی به مهر خبر داد:

پذیرش 37 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 87 در دانشگاهها

پذیرش 37 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 87 در دانشگاهها

معاون فنی و آماری سازمان سنجش گفت: طبق برآوردهای به عمل آمده در کنکور کارشناسی ارشد سال 87 سازمان سنجش آموزش کشور 37 هزار داوطلب را پذیرش می کند.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد 86 و 87 اظهار داشت : در آزمون سال گذشته از کل تعداد شرکت کنندگان در آزمون 27 هزار و 669 نفر پذیرفته شدند و در کنکور 87 نیز بر اساس پیش بینی های وزارت علوم، 37 هزار نفر از طریق کنکور سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها پذیرش خواهند شد.

معاون سازمان سنجش با اشاره به آمار متقاضیان و ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد گفت: در سال جاری با احتساب تقاضا برای شرکت در رشته های شناور (رشته دوم) تعداد 571 هزار متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 87 هستند.

وی با بیان اینکه در کنکور ارشد 87 تعداد 530 هزار نفر ثبت نام کرده اند، افزود : آمار متقاضیان و ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد سال آینده در مقایسه با سال 86 در حدود 40 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

خدایی اظهار داشت: سال گذشته تعداد شرکت کننده در آزمون ارشد با احتساب انتخاب رشته های شناور، 530 هزار و تعداد ثبت نام کنندگان 491 هزار نفر بود.

کد مطلب 640219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها