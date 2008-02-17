پذیرش 37 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 87 در دانشگاهها

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد 86 و 87 اظهار داشت : در آزمون سال گذشته از کل تعداد شرکت کنندگان در آزمون 27 هزار و 669 نفر پذیرفته شدند و در کنکور 87 نیز بر اساس پیش بینی های وزارت علوم، 37 هزار نفر از طریق کنکور سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها پذیرش خواهند شد.

معاون سازمان سنجش با اشاره به آمار متقاضیان و ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد گفت: در سال جاری با احتساب تقاضا برای شرکت در رشته های شناور (رشته دوم) تعداد 571 هزار متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 87 هستند.

وی با بیان اینکه در کنکور ارشد 87 تعداد 530 هزار نفر ثبت نام کرده اند، افزود : آمار متقاضیان و ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد سال آینده در مقایسه با سال 86 در حدود 40 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

خدایی اظهار داشت: سال گذشته تعداد شرکت کننده در آزمون ارشد با احتساب انتخاب رشته های شناور، 530 هزار و تعداد ثبت نام کنندگان 491 هزار نفر بود.