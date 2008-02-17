به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، این کارگاه با مشارکت بیش از 50 دانشجو و استاد از دانشگاههای اسلامی و دانشگاه دورتموند آلمان با عنوان " گفتگوی فرهنگی " با همکاری دانشگاه آلمانی اردن در امان برگزار می شود.

این کارگاه 10 روزه که از دیروز 27 بهمن ماه آغاز شده ، تاریخ و تمدن اسلام، گنجینه های تاریخی، اماکن باستانی و تاریخی و گردشگری را بررسی می کند.

دکتر لبیب خضرا رئیس دانشگاه آلمانی اردن صبح دیروز در مراسم افتتاح این کارگاه به اهمیت همکاری و تبادل اخبار و اطلاعات میان دانشگاههای اسلامی و آلمانی تأکید کرد و گفت: این اقدام با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی و از بین بردن شکاف میان فارغ التحصیلان دانشگاههای مرتبط با یکدیگر برگزار می شود.