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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۲

کارگاه مشترک اسلام و آلمان در اردن برگزار می‌شود

کارگاه مشترک "گفتگوی فرهنگی" میان اسلام و آلمان با هدف بررسی تمدن اسلام و اماکن تاریخی کشورهای اسلامی از 27 بهمن به مدت 10 روز در امان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، این کارگاه با مشارکت بیش از 50 دانشجو و استاد از دانشگاههای اسلامی و دانشگاه دورتموند آلمان با عنوان " گفتگوی فرهنگی " با همکاری دانشگاه آلمانی اردن در امان برگزار می شود.

این کارگاه 10 روزه که از دیروز 27 بهمن ماه آغاز شده ، تاریخ و تمدن اسلام، گنجینه های تاریخی، اماکن باستانی و تاریخی و گردشگری را بررسی می کند.

دکتر لبیب خضرا رئیس دانشگاه آلمانی اردن صبح دیروز در مراسم افتتاح این کارگاه به اهمیت همکاری و تبادل اخبار و اطلاعات میان دانشگاههای اسلامی و آلمانی تأکید کرد و گفت: این اقدام با هدف توسعه فعالیتهای آموزشی و از بین بردن شکاف میان فارغ التحصیلان دانشگاههای مرتبط با یکدیگر برگزار می شود.

کد مطلب 640221

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