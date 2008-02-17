طرح ضربتی آب شرب شهرستان سنقر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه روز یکشنبه در مراسم بهره برداری از این طرح افزود: به دلیل گسترش روزافزون شهر سنقر و احداث شهرکهای جدید و نیاز جدی به افزایش دبی آب شرب این شهرستان آب منطقه ای کرمانشاه در طرحی ظربتی اقدام به طراحی و احداث چاه و خطوط انتقال از چاه شماره دو روستای قروه به شهر سنقر کرد.

مظفر صفری اظهار داشت: برای احداث و بهره برداری از این طرح 900 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی ادامه داد: این طرح شامل حفر و تجهیز چاه، 200 متر خطوط انتقال، 200 متر خط انتقال برق به ظرفیت 20 کیلو ولت و خرید و نصب ترانس برق 50 ولت آمپری است.

صفری خاطرنشان کرد: آب دهی این چاه معادل 12 لیتر آب در ثانیه است که آب شرب سه هزار نفر از جمعیت شهرستان سنقر را تامین می کند.

مدیر آب منطقه ای کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این طرح، بخشی از ساکنین شهرستان سنقر در تابستان سال آینده با کمبود آب مواجه نشوند.