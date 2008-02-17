10 میلیون نفر تا پایان سال سهام عدالت می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در حاشیه همایش سراسری دبیران و روسای هیئت مدیره اتاقهای تعاون سراسر کشور، گفت: طبق برنامه ریزی ها، قرار است تا پایان سالجاری به 6 میلیون نفر روستایی دیگر سهام عدالت واگذار کنیم که با 3 میلیون نفر قبلی به 9 میلیون نفر خواهند رسید.

رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های سالجاری، همچنین برای کارکنان دولت با اولویت فرهنگیان شاغل و بازنشسته نیز 4 میلیون نفررا تحت پوشش سهام عدالت به صورت قطعی قرار خواهیم داد که با 6 میلیون روستایی تعداد واگذاری ها در مدت باقیمانده از سال به 10 میلیون نفر خواهد رسید.

وی در ادامه از تصویب واگذاری سهام عدالت به 15 میلیون نفر از روستائیان کشور خبر داد وگفت: قرار است از جمعیت 23 میلیون نفری روستائیان در آینده نزدیک به 15 میلیون نفر را از سهام عدالت بهره مند نمائیم.

کرد زنگنه همچنین به برنامه ریزی برای واگذاری سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار، چند گروه از بیماری های خاص، کارکنان ستادهای نماز جمعه و خدام مساجد اشاره کرد و بیان داشت: این دسته از افراد در چند ماه آینده مورد شناسایی قرار می گیرند و واگذاری سهام عدالت به آنها آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی، میزان سود سهام عدالت سال گذشته را 360 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان 100 میلیارد تومان به عنوان قسط به خزانه دولت واریز شد و مابقی به حساب مردم منتقل شد.

وی میزان پرداختی سود سهام عدالت به هر خانوار 5 نفره را 200 هزار تومان با کسر اقساط اعلام کرد و ابراز داشت: 4 میلیون و 900 هزار نفر جزو اولین گروه هایی بودند که سود سهام را دریافت کردند که شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان هستند.

کردزنگنه اظهار امیدواری کرد که سال آینده 17 تا 18 میلیون نفر بتوانند سود سهام عدالت را دریافت دارند. وی ادامه داد: در سالجاری 14 شرکت بزرگ را واگذار کردیم که برای سال آینده 37 شرکت بزرگ را واگذار می کنیم.