حمایت بوش از استقلال کوزوو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جرج بوش" در سفر خود به آفریقا تصریح کرد:"ما از آنجایی امیدواریم که دولت کوزوو با صراحت تمایل خود را برای حمایت از حقوق صربها در کوزوو اعلام کرده است."

رئیس جمهوری آمریکا افزود:"ما همچنین فکر می کنیم که منافع صربستان باید در راستای منافع اروپا باشد و اینکه مردم صربستان می توانند بدانند که آنها دوستی در آمریکا دارند."

وی خاطر نشان کرد:"نکته دیگر اینکه آمریکا به کار با هم پیمانان خود ادامه خواهد داد تا بهترین کاری را که می تواند برای اطمینان دادن از اینکه هیچ خشونتی وجود نخواهد داشت، انجام دهد."

برپایه گزارشها، همه منابع داخلی و بین المللی پیش بینی می کنند که اعلام استقلال کوزوو امروز اعلام شود.

آمریکا و شمار زیادی از کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا درهفته های اخیر قصد خود برای به رسمیت شناختن سریع استقلال کوزوو را بعد از اعلام آن ابراز داشته اند، اما مسئولان صربستان و صربهای کوزوو با استقلال یکجانبه آن مخالف هستند.

کوزوو از سال 1999 به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال از زمان حملات هوایی ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد، اما هنوز برای این منطقه راه حلی پیدا نشده است.