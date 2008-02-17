هشدار وزیر ارشاد به سایت های اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه همایش منشور اخلاق انتخاباتی که صبح امروز در وزارت کشور و با حضور برخی شخصیت های سیاسی برگزار شد، اظهار داشت: ما تلاش کردیم در ایام انتخابات فضای رسانه ای به گونه ای باشد که مردم بتوانند با شور و حال خاصی در انتخابات شرکت کنند حال اگر سایتی که ثبت شده یا نشده باشد، بخواهد در این بین از خود شیطنت هایی را نشان دهد ما با آن برخورد می کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه وزارت خانه متبوعش برای برخورد با خبرگزاری هایی که به انتشار آمار غیر رسمی و غیر واقعی در ایام انتخابات می پردازند، گفت: ما در این خصوص دخالت نمی کنیم اما توصیه ای که به رسانه ها می کنیم این است که فضای انتخاباتی را آرام کنند و وارد مسائل حاشیه ای نشوند که بخواهد مردم را با مشکل روبرو کند.

صفار هرندی در واکنش به پخش سرودهای انقلابی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر که شعار انتخاباتی برخی احزاب نیز به شمار می رود، گفت: ما سرودهای بسیاری داریم که سرودهای انقلابی ما هستند و دیده ایم که در ایام دهه فجر بارها و بارها از صدا و سیما پخش شده اند حال اینکه بخواهیم این سرود را منتسب به گروه خاصی کنیم، کاری اشتباه است چرا که ممکن است خیلی از شعارهای انتخاباتی احزاب و گروه های سیاسی با سرودهای انقلابی ما نزدیک باشد و این درست نیست که بخواهیم به این دلیل چنین سرودهایی را پخش نکنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ویژگی های اصلی ک نماینده نیز گفت: نمایندگان باید دقت کنند شعارهایی را بدهند که در حوزه اختیارات نمایندگی شان است؛ اینکه داوطلب نمایندگی بخواهد شعار اجرایی در حوزه انتخابیه خود بدهد، درست نیست چرا که بخش اجرایی به نماینده مربوط نمی شود.

وی در پایان یادآور شد: داوطلبان باید تلاش کنند تا بر اساس اصول انتخاباتی و قانونی در انتخابات شرکت کنند به طوری که پیروزی خود را در نفی دیگری نبینند.