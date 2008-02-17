میزان صید آبزیان امسال به 420 هزار تن می رسد

میرسلیمان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سالجاری میزان صید در جنوب کشور 20 تا 30 درصد و در شمال کشور با 40 درصد کاهش همراه بوده است که در حال حاضر این روند کاهشی در کشور ثابت مانده است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های صیادی ایران افزود: کاهش صید آبزیان درسطح کشور با تغییرات اقلیمی ممکن است تا پایان سال جبران شود، این در حالی است که پیش بینی می شود امسال بالغ بر 420 هزار تن آبزی صید شود.

وی میزان صید استانهای شمال کشور درسالجاری را بالغ بر 340 هزار تن و در جنوب کشورمعادل 80 هزارتن اعلام کرد.

حسینی دو منظوره کردن شناورهای صیادی را ضروری خواند و افزود: در راستای کاهش فشار بر ذخائر دریا و بازیافت ذخائر، دو منظوره کردن شناورهای صیادی مورد توجه مجدد قرار گرفته که اجرای این امر مورد تاکید ما قرار دارد.

به گزارش مهر، معاون وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش رشد آبزی پروری در سالجاری را 30 درصد اعلام کرده است. میزان تولید آبزیان در سال گذشته معادل 575 هزار تن بوده و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به بیش از600 هزار تن افزایش یابد.



