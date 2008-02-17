  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۶

محرابیان:

198 شرکت بزرگ صنعتی واگذار و یا در دست واگذاری است

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: براساس جدیدترین گزارش از واگذاری شرکتهای وابسته به صنعت کشور برابر اصل 44 قانون اساسی، 198 شرکت بزرگ صنعتی در سال 1386 واگذار و یا در دست واگذاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن ، وزیر صنایع ومعادن با بیان این مطلب ، تعداد شرکتهایی که در سالجاری سهام دولتی آنها به صورت کاملاً قطعی واگذار شده و به ثبت رسیده است را 52 شرکت ذکر کرد وافزود: 146 شرکت نیز در مرحله درج آگهی های عرضه و نیز انجام کارشناسی قرار دارند.

علی اکبر محرابیان با تاکید بر پیشتاز بودن این وزارتخانه در زمینه واگذاری شرکتهای زیر مجموعه خود به بخش خصوصی حجم این واگذاریها به بخش خصوصی را در سالجاری بیش از 25 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : ضرورت دارد با محدود ساختن اجرای طرح ها وپروژه ها توسط دولت ، بخش خصوصی را برای ورود بیشتر در این عرصه‌ها فراهم نمود.

وی گفت : تعداد شرکتهای صنعتی که امسال وارد بورس اوراق بهادار شده و یا درحال پذیرش هستند 53 شرکت است که شامل شرکتهای پتروشیمی ،گاز ،پالایشگاهها ،بانکها،بیمه ها وهواپیمایی ها می باشد.

این در حالی است که تعداد کل شرکتهای شناسایی شده توسط سازمان خصوصی سازی بالغ بر 757 شرکت است که از این تعداد 55 شرکت به لحاظ حاکمیتی نیاز به بررسی مجدد دارد.

کد مطلب 640251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها