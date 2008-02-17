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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۴۲

797 شعبه اخذ رای در استان مرکزی دایر می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اجرایی انتخابات استان مرکزی گفت: ‪797‬ شعبه اخذ رای برای هشتمین دوره انتخابات مجلس در استان مرکزی دایر می شود.

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ‪ 372‬شعبه رای شهری و ‪ 425‬شعبه روستایی استان ‪ 325‬شعبه به صورت سیار است.

وی با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و صیانت از آرای مردم اندیشیده شده و شرایط آرام بر فضای انتخاباتی استان برقرار است، عنوان کرد: انتخابات 22 اسفند ماه در استان مرکزی در شش حوزه انتخابیه استان مرکزی که 10 شهرستان را شامل می‌شود برگزار می شود.

سبحانی پور با بیان اینکه از استان مرکزی هفت نفر باید به مجلس راه پیدا کنند، اظهار داشت: بیش از 500 هزار نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای دادن هستند.

کد مطلب 640254

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