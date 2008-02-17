797 شعبه اخذ رای در استان مرکزی دایر می شود

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ‪ 372‬شعبه رای شهری و ‪ 425‬شعبه روستایی استان ‪ 325‬شعبه به صورت سیار است.

وی با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و صیانت از آرای مردم اندیشیده شده و شرایط آرام بر فضای انتخاباتی استان برقرار است، عنوان کرد: انتخابات 22 اسفند ماه در استان مرکزی در شش حوزه انتخابیه استان مرکزی که 10 شهرستان را شامل می‌شود برگزار می شود.

سبحانی پور با بیان اینکه از استان مرکزی هفت نفر باید به مجلس راه پیدا کنند، اظهار داشت: بیش از 500 هزار نفر در استان مرکزی واجد شرایط رای دادن هستند.