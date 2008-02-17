61 درصد کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم در گیلان تائید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قهرمانی ظهر یکشنبه در گردهمایی روسای ستاد بازرسی انتخابات شهرستانها و بخشهای استان در رشت اعلام کرد: سوم اسفند نظر نهایی وضعیت نامزدهای انتخاباتی توسط هیئت نظارت اعلام خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه از 16 شهرستان گیلان یک میلیون و 732 هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند، افزود: شرایطی که در استان گیلان به وجود آمده شرایط بسیار خوبی است و امید می رود شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای در24 اسفند باشیم.

قهرمانی خطاب به بازرسان انتخابات مجلس هشتم در گیلان گفت: سرلوحه قراردادن فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات و اشرافیت کامل نسبت به دستور العمل و وظایف از مهمترین رویکردهای بازرسان انتخابات مجلس هشتم است.

وی فعالیت بازرسان در انتخابات را باعث جلب اعتماد و مشارکت هر چه بیشتر مردم یاد کرد و افزود: بازرسان باید تحلیل خود را در خصوص کمیها، کاستیها، نواقص و پیشنهادهایی که در انتخابات دوره هشتم وجود دارد در کتابچه ای تهیه و در اختیار ستاد قرار دهند.

این مقام ارشد اجرایی استان، انتخابات را فرصتی مناسبی برای ساختن خود و جامعه دانست و خاطر نشان کرد: 40 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی سلامت و اجرای انتخابات مجلس هشتم را در گیلان بر عهده دارند.