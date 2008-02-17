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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

/ اختصاصی مهر /

معرفی نمایندگان ایران در شورای سزامی تا پایان سال

معرفی نمایندگان ایران در شورای سزامی تا پایان سال

رئیس مرکز مطالعاتی تحقیقاتی علمی بین المللی گفت: نمایندگان ایران در شورای سزامی تا پایان اسفندماه مشخص و به شورا معرفی می شوند.

دکتر حسین دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگان با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از میان کاندیداهایی که در حال بررسی هستند، مشخص و به این سمت منصوب و به شورای سزامی معرفی خوهند شد.

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان «سزامی» ایده ای بین المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی هرمان وینیک از مرکز  شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت ها و گسترش صلح ارایه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش «سینکروترون» در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است.

کد مطلب 640256

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