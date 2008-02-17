برنامه ریزی برای تشکیل تعاونی های بورسی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا امروز در همایش سراسری دبیران و روسای هیئت مدیره اتاقهای تعاون کشور گفت: تعاون یک راه حل و رمز موفقیت کشور است که با همکاری مراجع تصمیم گیر کشور می توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

معاون نظارت و بهره برداری وزارت تعاون اظهار داشت: با سازمان بورس بحثهایی صورت گرفته تا از این طریق بتوان تعاونی های بورسی را راه اندازی نمود.

وی از پیگیری حل مشکلات مسکن به عنوان یکی از مهمترین برنامه های وزارت تعاون یاد کرد و بیان داشت: تاکنون از 3 میلیون و 500 هزار نفری که ثبت نام کرده اند، یک میلیون و 200 هزار نفر را مورد سازماندهی و پالایش قرار دادیم که هم اکنون نیز برای 800 هزار نفر زمین برای ساخت واحد مسکونی تدارک دیده شده است.

رحمانی نیا از تحقق برنامه دولت برای برنامه ریزی یک میلیون و 500 هزار نفری تا پایان سال برای خانه دار شدن خبر داد و افزود: در این مورد سال آینده را سال شروع نهضت توانمند سازی تعاونیها قرار دادیم.

معاون نظارت و بهره براری وزارت تعاون همچنین از برنامه ریزی برای توسعه نظارت بر تعاونی ها، خبر داد و گفت: قرار است وظیفه ذاتی وزارت تعاون در حوزه نظارت توسعه یابد.