جشنواره خوشنویسی "مشق تمنی" در نیشابور برگزار شد

حسن نقیبی دبیر این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: از زمان فراخوان جشنواره بیش از 50 اثر به دبیر خانه ارسال شد که در چهار رشته نستعلیق، ثلث و گرایش های نوین است که از بین آثار رسیده 35 اثر انتخاب شد.

نقیبی در خصوص موضوع آثار نمایشگاه خاطرنشان کرد: تمام آثار رسیده و در معرض نمایش گذاشته شده با موضوع ولایت، نماز، پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و اشعار عارفانه بزرگان ادب پارسی این سرزمین کهن است که نشان از دلدادگی مردم این دیار درطول تاریخ به ولایت دارد.

وی عنوان کرد: نمایشگاه خوشنویسی " مشق تمنی " از 28 بهمن تا دوم اسفند ماه 86 صبح و بعد از ظهر در نگار خانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در معرض دید عموم علاقه مندان خواهد بود و دوم اسفند ماه نیز مراسم اختتامیه آن برگزار خواهد شد.

نقیبی یادآور شد: انجمن نیشابور در حال حاضر دارای سه نفر مدرک فوق ممتاز و 38 نفر مدرک ممتاز خوشنویسی است که پس از مشهد دارای بیشترین مدرک فوق ممتاز در بین استان های خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی است.

