1215 مدرسه در مازندران فاقد نمازخانه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش خیرین مسجد ساز مازندران در جمع خبرنگاران در استانداری افزود: هزار و 934 مدرسه در مازندران دارای نمازخانه هایی با ابعاد 50 و 70 سانتی متری هستند.

وی خاطر نشان کرد: هزار و 200 امام جماعت در مدارس مازندران به اقامه نماز می پردازند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در اکثر قریب به اتفاق مدارس استان نماز جماعت اقامه می شود، تصریح کرد: 200 روحانی فرهنگی در مدارس استان نیز به اقامه جماعت فریضه نماز مشغول هستند.

فیاضی با بیان اینکه نقش خیرین همواره در احیاء، بازسازی و نوسازی مدارس مازندران چشمگیر بوده است، یادآور شد: خیرین در احیاء و ساخت نمازخانه ها هم نقش اساسی ایفاء می کنند.

این مسئول با اظهار امیدواری از اینکه امروز توسط مسئولان استان، خیرین، مدیران کل و فرمانداران تعهد ساخت 212 مسجد در مدارس استان به تصویب رسیده است خاطر نشان کرد: 636 میلیون تومان برای ساخت این نمازخانه ها هزینه خواهد شد.

543 هزار دانش آموز در بیش از شش هزار واحد آموزشی در 32 شهرستان و منطقه به صورت دو و تک شیفته در مازندران تحصیل می کنند.