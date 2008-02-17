تشریح روند ادغام شوراهای عالی/ استناد رئیس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار علمی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیون های دولت و نامه رئیس جمهور به معاون اول خود در این خصوص، در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ، با اشاره به سابقه اصلاحات ساختار اداری خاطرنشان کرد: موضوع از ماده «یک» قانون برنامه سوم آغاز شد. این ماده شورایى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشکیل داد و در گروه وظایف و اختیارات این شورا دوازده بند مشخص کرد که بند یک آن چنین است: «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه هاى اجرایى کشور به استثناى وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مرکز». این قانون که مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پایان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم تنفیذ مى گردد یعنى عیناً براى یک دوره برنامه (پنج ساله) دیگر ابقا مى شود.

اقدام دولت قبلی در تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس همین مستندات بود ولی آن وقت کسی اعتراضی نکرد!

سخنگوی دولت با بیان اینکه در تاریخ11/12/1378 ، دولت وقت (جناب آقاى خاتمى) در هشتاد و هشتمین جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى دو سازمان را که به موجب قانون تشکیل شده بودند یکى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و دیگرى «سازمان استخدامى کشور» منحل و از ادغام این دو سازمان، نهاد جدیدى به نام «سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور» تشکیل داد ، افزود: هیچ انتقاد یا اعتراضى هم صورت نگرفت و هیچ شائبه اى هم مطرح نشد و در همه قوانین مصوب مجلس، از نام این نهاد جدید، استفاده شده و کارکرد آن مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر دادگستری تصریح کرد :مستند این مصوبه شوراى عالى ادارى چنین است:«به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس جمهورى موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تأمین یکپارچگى در مدیریت کلان کشور ...» همان طور که ملاحظه مى شود، رئیس جمهورى وقت مستقیماً به وظایف و اختیارات رئیس جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسى استناد مى کند و به موجب این اختیارات دو سازمان که هر دو براساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى شکل گرفته بودند، در یکدیگر ادغام نموده و سازمان دیگرى با وظایف و ساختار جدید تشکیل مى دهد. حتى در این مصوبه به اختیارات ناشى از ماده یک قانون برنامه سوم هم نیازى به استناد و استشهاد دیده نشده است.

غلامحسین الهام با اشاره به اینکه دولت نهم در همان شورای عالی اداری، در یکصد و سى و سومین جلسه مورخ18/4/86، با تشریح تفصیلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول ۶۰ ، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذى در ماده ۱۵۴ برنامه چهارم و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند «ب» ماده (۱)، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سیاست هاى اقتصادى و علمى، معاون اول رئیس جمهور، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد ریاست جمهورى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها... را ادغام نمود افزود:در این جلسه تصویب شد، دو معاونت به نام هاى «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى» رئیس جمهور و «معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى» رئیس جمهور، ایجاد شود و این مصوبه که همان مستندات را داشت، این بار با اعتراض و چالش هاى مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند این اقدامات غیر قانونى است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد:همچنین شوراى عالى ادارى به استناد همین اختیارات شوراهاى متعددى که اختیارات مشابه و غالباً اعضاى تکرارى داشتند و با ریاست رئیس جمهور باید تشکیل مى شدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزایش تحرک و کارایى و بهره ورى در یکدیگر ادغام کرد و به چند شورا محدود نمود.

اقدامات مجلس برای سلب اختیارات قانونی قوه مجریه

غلامحسین الهام با یاد آوری اینکه ، مجلس شوراى اسلامى ابتدائاً با ارائه طرح تفسیرى از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاه هاى تشکیل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج کرد افزود: این طرح با اشکال شوراى نگهبان (مغایرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دلیل آن، این بود که این قانونگذارى جدید است و نمى توان بر آن اطلاق تفسیر نمود.

وی تصریح کرد: نتیجه مترتب بر این نظریه آن است که اختیارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است.اما بعد از اشکال مزبور، مجلس محترم شوراى اسلامى قانون جدیدى تصویب کرد که «قانون اصلاح مواد۱۳۹ و ۱۵۴قانون برنامه چهارم است که ضمن «دو ماده» تبصره اى به ماده۱۳۹ قانون برنامه چهارم (که راجع به اصلاحات ساختار ادارى است) ملحق کرد و اختیارات دولت را در ماده یک قانون برنامه سوم و ماده۱۵۴ قانون برنامه چهارم محدود کرد و در واقع اختیاراتى که به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال این سازمان ها را مى داد، سلب کرد. بدین شرح:«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غیر دولتى که به موجب قانون ایجاد شده یا مى شود، صرفاً با تصویب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.» و اختیارات بند «ب» ماده یک (قانون برنامه سوم) را محدود به رعایت تبصره ماده فوق (ماده ۱۳۹) نمود.

اذعان مجلس و شورای نگهبان به قانونی بودن تصمیمات دولت

سخنگوی دولت با بیان اینکه این قانون بخوبى بیانگر آن است که آنچه دولت تاکنون در ادغام شوراها و تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزى انجام داده، قانونى بوده است و بعد از این، مجلس شوراى اسلامى علاقه مند است که این اختیار را از دولت سلب کند افزود: بدیهى است که این قانون جدیدى است که عطف بماسبق نمى شود و اقدامات دولت را که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صورت گرفته، ابطال نمى کند و این تصمیمات به اعتبار خود باقى است.

غلامحسین الهام با یاد آوری اینکه مجلس بعد از این قانون طرح دیگرى را براى احیاى مجدد همان شوراها به تصویب رساند افزود: شوراى نگهبان ابتدا این طرح را از این جهت که «شوراها» چه شوراهایى است و آیا شامل شوراهایى که قبل از انقلاب اسلامى در قوانین بوده اند، مى شود یا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام کرد که بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود. بعد از این ابهام مجلس طرح مزبور را به این ترتیب اصلاح کرد که مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» مى شود و شوراهایى را که نام آنها را احصا کرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف مى شود که لایحه جدیدى براى ساماندهى جدید شوراها ارائه کند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این طرح که عنوان «تعیین وضعیت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشکال مواجه شد:این که ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى کرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغایر اصل ۶۰ قانون اساسى شناخته شد، یعنى این که تصمیم دولت را که بر اساس اختیارات قانونى خود اتخاذ کرده، نمى توان ملغى الاثر نمود. این تداخل وظیفه قواى مقننه و مجریه است. نتیجه منطقى این امر این است که تصمیمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشه اى در مورد آن نمى توان کرد. این اظهار نظر شوراى نگهبان، از یک سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوى دیگر ناظر به یک تصمیم اجرایى و قانونمند دولت.

آیا استناد دولت به مبانی محکم قانونی، ارتکاب خلاف است؟

وزیر دادگستری در ادامه افزود: اکنون این پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به این اظهارنظر، تصمیم خود را مستحکم و قانونى بداند، مرتکب خلافى شده است؟ و آیا این نظر، به طور خاص در مورد دولت قابلیت استناد ندارد؟ چون هیچ وضع جدیدى ایجاد نشده و هیچ وضعیت قانونى اى هم تغییر نکرده است. در اشکال دیگر شوراى محترم نگهبان الزام به ارائه لایحه را هم مطابق رویه خود، مغایر اصل ۷۴ شناخت، یعنى این که ارائه لایحه از اختیارات دولت است و نمى توان دولت را ملزم به ارائه لایحه کرد.

غلامحسین الهام با تشریح دلایل مطرح شده از سوی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس ، خاطرنشان کرد: در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محیط زیست و شوراى عالى انفورماتیک کشور که همه این شوراها بر اساس قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصویب رسیده اند و اکنون به موجب این قانون باید ابقا شوند شورای نگهبان مصوبه مجلس را از سه جهت مورد خدشه قرار داده است، نخست این که بخشى از وظایف این شوراها تقنینى است، یعنى در صلاحیت مجلس شوراى اسلامى است و از این حیث مغایر اصل ۸۵ قانون اساسى است. دیگر آن که بخشى تصویب آئین نامه است که شأن دولت است و از این حیث مغایر اصل ۱۳۸است و سوم اینکه برخى وظایف اجرایى است که مغایر اصل ۶۰ است. و نهایتاً چون این شوراها وجود خارجى ندارند و باید تشکیل شوند، هزینه جدید دارند که چون بار مالى آن تأمین نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسى است.

سخنگوی دولت سپس به بیان دلایل صدور دستور رییس جمهور به معاون اول خود پرداخت و افزود: از آنجایى که طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان کاشف از این است که شوراهاى ذکر شده باید با همان روال و وظایف سابق تشکیل شوند، یعنى مجلس حتى با قانونگذارى جدید، مبادرت به احیاى شوراهاى منحل شده مى نماید، به علاوه دیدگاه هایى که در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصاً اصل ۱۳۴ ، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظایف دولت، وزرا و مسئولیت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئیس جمهور دستور اقدامات جدیدى را در چارچوب اختیارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر کردند. این ابلاغ، هیچ قانونى را لغو نمى کند و واضح است که مانع تصویب هیچ قانون جدیدى هم نمى تواند باشد و کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات دولت است.

نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى کشور است

غلامحسین الهام با تاکید بر اینکه استناد و استشهاد رئیس جمهور به نظرات شوراى محترم نگهبان که این نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى که نظر مغایر آن صادر نشده دوام دارد، بوده است ، افزود: نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى کشور است، و هیچکس در این اعتبار و شأن علمى، تردید و تشکیک نمى کند.البته، لازم الاجرا بودن این نظرات موضوعاً در چارچوب تصمیمات مجلس قرار دارد و ابلاغیه رئیس جمهور اصلاً در این موضوع دخالتى ندارد. مجلس محترم اعم از این که این نظرات را اعمال بکند یا نکند، به جایگاه و شأن علمى این نظرات خدشه اى وارد نمى کند. و از طرفى با اعمال این نظرات، اثر علمى آنها نیز منتفى نمى گردد. مانند رویه قضایى، یا رویه هاى دیوان عالى کشور که با اعمال به وسیله دادگاه، یک بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمى شوند.

آیا رئیس جمهور باید برای تصمیم گیری مستند به قانون باید سرزنش شود

سخنگوی دولت با تصریح بر اینکه هیچ کس به خاطر استناد و استشهاد به این نظرات و رویه ها قابل سرزنش نیست بلکه اقدامى تحسین برانگیز، در تقویت دیدگاه و سخن منطقى و مستدل و مستند گفتن است، افزود: آیا تاکنون شده است، کسى رئیس قوه مجریه را ملامت کند که چرا مستدل و مستند به قانون سخن مى گویى؟ آیا رئیس جمهور از این جهت که با نهایت دقت و احتیاط به همه عوامل تحت مدیریت اجرایى خود، تذکر مى دهد که دقت کنند اگر در تصمیمات اجرایى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختیارات تقنینى است، مستقیماً عمل نکنند و با ارائه لایحه به مجلس، پیگیر این امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسى را ارتقا مى دهد یا تنزل مى بخشد؟آیا در نامه رئیس جمهور به معاون اول جز این امور چیز دیگرى مى توان یافت؟

نمى توان تصمیمات و اختیارات قانونى دولت را بدلیل وجود احتمال تصمیم مجلس در آینده، معطل یا مختل کرد

غلامحسین الهام با بیان اینکه اگر مجلس محترم در آینده مصوبه خود را مطابق نظر شورای نگهبان اصلاح نمود و این موضوع نهایتاً قانونى شد طبیعى است که بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هیچ خدشه اى به این امر وارد نکرده است خاطرنشان کرد: اگر مجلس بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و به مجمع تشخیص فرستاد و مجمع نظر مجلس را تصویب کرد، اولاً طبیعى است که با این فرض اقدامى مغایر قانون اساسى صورت گرفته است و خدشه اى به این مبانى وارد نمى شود، ثانیاً این مصوبه مبتنى بر مصلحتى است که بر قانون اساسى هم ترجیح دارد، لذا به مثابه یک حکم حکومتى بر قانون اساسى هم حاکم خواهد شد. حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنین تشخیص مصلحتى هم نباشد! چه کسى مى تواند در برابر اجراى چنین مصوبه اى مخالفت کرده و مناقشه کند؟ چنین مصوبه اى از قوانین مصوب مجلس و مورد تأیید شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحکم تر خواهد بود. لکن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس محترم هم نمى تواند آن را نقض کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص نیز، هیچ مخالفت یا تعرضى ندارد. ما نمى توانیم، تصمیمات فعلى و اختیارات قانونى دولت را معطل یا مختل بگذاریم، به این جهت که احتمال دارد در آینده، مجلس، تصمیم دیگرى اتخاذ کند. آیا کسى مى تواند چنین نظرى را بپذیرد؟

پاسخ به یک شبهه درخصوص اصل 113 قانون اساسی

وزیر دادگستری با اشاره به شبهه مطرح شده درمورد اینکه رییس جمهور نمی توانسته بر اساس اصل 113 قانون اساسی مستقیما درباره شوراهای عالی تصمیم بگیرد، تصریح کرد: در خصوص ممنوعیت رئیس جمهور به طور مطلق از اجراى اصل ۱۱۳ که رئیس جمهور را مسئول اجراى آن مى داند، کلام بسیار است. آیا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلاً این که تحصیلات ابتدایى رایگان است، این که دوره رئیس جمهور چهار سال است، این که رئیس جمهور طبق اصل ،۱۲۷ برخى اختیارات را مى تواند به نماینده یا نمایندگان ویژه محول نماید و ده ها نمونه دیگر، حتماً نیاز به قانون عادى دارند؟ وی افزود: طبیعى است برخى امورى که از مجراى قانون عادى قابل اجرا مى شوند رئیس جمهور موظف مى شود از طریق دولت نسبت به ارائه لایحه قانونى نسبت به قابلیت اجرایى آن اقدام کند. البته مناسب بود، سخنگوى محترم شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مى شدند و نسبت به شأن نظرات فقهى شورا که مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بیشترى مى دادند. به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دریافت خسارت تأخیر تأدیه، یا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئیس جمهور به دستگاه هاى اجرایى تحت امر خود دستور دهد تا نهایى شدن یک قانون از اقداماتى که مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب کنند، خلاف قانون اساسى عمل کرده است؟ و باید به امور خلاف شرع در دستگاه اجرایى ادامه داد؟ آیا کسى مسئولیت تداوم این خلاف شرع ها را بر عهده خواهد گرفت؟

عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است

سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه رئیس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، افزود : نه هیچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصویب قانون، کسى مى تواند از اجراى آن خوددارى کند. تنها اتفاقى که افتاده است، بیان این نکته بوده که دیدگاه رئیس جمهور نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى محترم نگهبان که هم مرجع عالى تفسیر قانون اساسى است و هم مهمترین منبع فهم و درک قانون اساسى است، منطبق شده است و این افتخار بزرگى براى دستگاه اجرایى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است. عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شکستن هر نوع استبداد است.

غلامحسین الهام تاکید کرد: این افتخار رئیس جمهور است که نظرات او در مدیریت کشور و نظام ادارى، با نظرات عالمانه و دقیق شوراى محترم نگهبان منطبق است. آیا چنین توافق نظر و اشتراک دیدگاهى خلاف است؟نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه این کلام سیدالشهدا(ع) را به یاد مى آورد: الهى من کانت محاسنه مساوى فکیف لاتکون مساویه مساوى.