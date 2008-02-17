16 طرح در همایش ملی انیمیشن ایران پذیرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این همایش اعلام کرد 13 چکیده طرح ارائه شده دیگر نیز به صورت مشروط مورد پذیرش هیئت علمی همایش قرار گرفته که انتخاب قطعی آن ها منوط به تکمیل و ارائه مقاله کامل است.

محورهایی که در 16 طرح پذیرفته شده نهایی مورد توجه و پژوهش اساتید و هنرمندان انیمیشن قرار گرفته تا همزمان با برپایی همایش ارائه شود بر پایه مسائلی چون توسعه انیمیشن، تجربه‌گرایی، زبان جهانی انیمیشن، اقتباس در فیلمنامه انیمیشن، آموزش تخصصی انیمیشن، قصه، افسانه و اسطوره در انیمیشن، داستان‌های عامیانه، انیمیشن سنتی و مدرن، کودک و انیمیشن و ... است.

کمیته اجرایی همایش چگونگی ارائه مقاله نهایی را به اطلاع اساتید، دانشگاهیان و هنرمندان برگزیده هیئت علمی خواهد رساند. نخستین همایش ملی انیمیشن ایران به دبیری اکبر عالمی اول و دوم اردیبهشت 87 با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت سینمایی وزارت ارشاد، آسیفا ایران، دانشکده صدا و سیما، فرهنگستان هنر، پویامهر و پیلبان انیمیشن برگزار می‌شود.